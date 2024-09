Läti Rail Baltic alustab erainvestoritega kõnelusi aasta lõpus

Läti Rail Balticu projekt otsib juurde raha ning pöördus seetõttu erainvestorite poole. RB Raili tippjuht ütles, et kõnelused investoritega algavad aasta lõpus.

Läti on Rail Balticu projekti seni kogunud 1,4 miljardit eurot, sellest 85 protsenti moodustab Euroopa Liidu kaasfinantseering.

Tänavu sai Läti Euroopa Komisjonilt juurde 346 miljonit eurot, selleks on aga vaja ka Läti riiklikku kaasfinantseeringut. Projekti eelarve on aastate jooksul läinud aina suuremaks ning nüüd on pööratud pilk ka erainvestorite poole.

RB Raili globaalsete projektide finantsjuht Ojars Daugavietis, et ühe Kanada firmaga sõlmiti leping, et uurida, kuidas ajada era- ja avaliku sektori partnerlussuhteid.

Tema sõnul on alustatud läbirääkimisi Riia ühenduse üle ning esimesed märgid näitavad, et kõnelusi saab jätkata.

Daugavietis lisas, et üks erainvestor ei suuda kõike katta. Läbirääkimised võimalike partneritega võiksid toimuda selle aasta lõpus.

Praegu on parimas seisus Rail Balticu lõik, mis jääb Riiast lõuna poole ehk lõik, mis läheb Leedu piiri suunas. Seal on põhitrassist lepinguga kaetud 40 kilomeetrit

Riia ringil on mitu lõiku, kus töö juba käib. Mõned lõigud pole samas veel isegi projekteeritud.

RB projekti esimese etapi maksumus Baltikumis on hinnanguliselt üle 15 miljardi euro.