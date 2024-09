Võrgutasu tõus tabab väikse tarbimisega kliente valusamalt

Elektrilevi otsus kergitada alates oktoobrist võrgutasu tabab valusamalt kliente, kelle tarbimine on seni olnud väga väike. Ettevõte põhjendab seda asjaoluga, et senini pole selle kliendigrupi võrgutasu katnud neile teenuse tagamiseks tehtavaid kulutusi.

Elektrilevi tõstab alates 1. oktoobrist võrgutasusid keskmiselt 7,1 protsenti ja keskmine tariif, mis seni oli 4,11 senti, hakkab olema 4,40 senti kilovatt-tunni eest. Ühtlasi kehtestab võrguettevõte kõigile pakettidele kuutasu.

"Keskmise tarbimisega korteris elava kliendi jaoks, kes kasutab sobivaimat paketti, suureneb igakuine võrguarve ligikaudu ühe euro võrra. Eramus elava kodukliendi jaoks suureneb igakuine võrguarve kahe kuni nelja euro võrra," ütles Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristi Reiland ERR-ile.

Hind ei tõuse kõikidele tarbijatele võrdselt. Reilandi sõnul on hinnamuudatus kliendigruppide lõikes erinev ning tähendab kulupõhisema hinnastamise poole liikumist.

"Väga väikse tarbimisega klientidel võib olla hinnatõus suurem, kuna senini pole selle kliendigrupi võrgutasu katnud neile teenuse tagamiseks tehtavaid kulutusi," põhjendas ta.

Ühtlasi lisandub kõikidele pakettidele, kus seda veel ei olnud, võrguteenuse kuutasu. Reiland ütles, et see katab elektrivõrgu ülalpidamiseks ja uuendamiseks vajalikke kulutusi.

Elektrilevi haldab ja hooldab üle Eesti 61 000 kilomeetrit elektrivõrku ja üle 24 000 alajaama. Ettevõte on hinnatõusu põhjenduseks öelnud, et elektrivõrk vajab iga-aastaselt palju suuremaid investeeringut ja hooldust, kui seda senine võrgutasu on võimaldanud, et tagada stabiilne elektriühendus ja varustuskindlus, aga ka kiire rikete lahendamine.

Samuti toob Elektrilevi välja, et viimase kolme aasta jooksul on inflatsioon olnud ligi 37 protsenti, mille tagajärjel on kasvatanud enamik võrguteenuse osutamiseks tehtavatest kuludest, aga võrgutasu pole muutunud.

Elektrilevi on kooskõlastanud uue hinnakirja konkurentsiametiga.