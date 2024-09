Ühendkuningriik pani sanktsioonide alla 10 Venemaa varilaevastiku tankerit

Venemaa varilaevastik koosneb vanematest ja tihti kindlustamata laevadest, mida Venemaa kasutab oma nafta eksportimiseks, vältides 2022. aastal kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone, mille eesmärk on vähendada Moskva fossiilkütuse tulu.

"Venemaa on olnud sunnitud kulutama üle kaheksa miljardi dollari selle varilaevastiku kokku panekuks," ütles Ühendkuningriigi välisminister David Lammy. "Sanktsioonide alusel ei saa need tankerid enam naftat laadida, mis aitab takistada Venemaa katseid õõnestada ja vältida majandussanktsioone."

Ühendkuningriigi välisministeerium teatas, et sarnaste laevade varasemad sanktsioonid on jätnud laevad sadamates seisma, kärpides Putini sõjamasina jaoks elutähtsat tuluallikat. Ühendkuningriik on nüüdseks sanktsioneerinud kokku 25 laeva, mis kuuluvad niinimetatud varilaevastikku.

Välisministeerium kirjeldas äsja sanktsioneeritud laevu kui suurte mahtudega rikkujaid, mis tegutsevad ööpäevaringselt, et transportida nii palju Venemaa naftat kui võimalik.

Kolm neist laevadest on kokku vedanud üle viie miljardi dollari väärtuses Venemaa naftat alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

"Venemaa naftaeksport on Putini kõige olulisem tuluallikas ebaseadusliku sõja rahastamiseks Ukrainas, moodustades ligikaudu veerandi Venemaa 2023. aasta eelarvest," ütles välisministeerium.

Venemaa valitsus prognoosib nafta- ja gaasitulu kasvu 21 protsenti aastas, jõudes 2024. aastal 10,7 triljoni rublani (120 miljardit dollarit).