EL: Venemaa naftalepe tõestab, et Ungari energiakriisi hirmud on alusetud

Leping võimaldab kahel kõige Kremlisõbralikumal EL-i riigil, Ungaril ja Slovakkial, mööda minna Ukraina kehtestatud piirangutest.

Ungari energiahiiu MOL-i tehing võimaldab Budapestil võtta Venemaa nafta oma omandusse piiri ületamisel Ukrainasse, mis tähendab, et see ei allu Ukraina uuele keelule, mis piirab Lukoili tarneid. Lepe on Kiievi poolt heaks kiidetud. Budapest väitis, et piirangud tähendaksid katastroofi selle majandusele, hoolimata alternatiivsete kütusepakkujate olemasolust.

Vastates Politico päringule, ütles Euroopa Komisjoni kaubanduse pressiesindaja Olof Gill, et EL-i täitevorgan on järjepidevalt hinnanud, et Ukraina sanktsioonid ei ohusta energiajulgeolekut ja see kehtib ka praegu.

Slovakkia välisminister Juraj Blanar kiitis päev varem Ungari lahendust, mis tagab Venemaa nafta voolu ka tema riiki. "Vene nafta jätkab meile voolamist, mis on hea uudis Slovakkia autojuhtidele ja kogu majandusele," ütles ta kolmapäeval, tänades Budapesti ja väites, et Euroopa Komisjon ei ole aidanud lahendust leida ega aidanud Slovakkia ja Ungari inimesi.

Gill lükkas need süüdistused tagasi, öeldes, et Kiiev on alati kinnitanud, et ainult Lukoil on Ukrainas sanktsioonide all ja et kauplejad võivad jätkata oma tegevust Ukraina territooriumil.

"Slovakkia ministri avaldus kinnitab Euroopa Komisjoni varasemat hinnangut," lisas Gill, viidates, et Lukoil ei ole ainus Venemaa nafta tarnija Ungarile ja Slovakkiale.

Need kaks riiki on kõige avalikumalt vastu Euroopa Liidu sanktsioonidele Moskva vastu ja on süvendanud oma energiakontakte Venemaaga hoolimata sõjast Ukrainas. Kuna nad on maismaaga piiratud, said nad ajutise erandi torujuhtme kaudu Vene nafta impordikeelust, eeldusel, et samal ajal otsitakse teisi alternatiive.

Tegelikkuses on aga Ungari suurendanud naftaimporti Ukraina torujuhtme kaudu 50 protsendi võrra alates 2021. aastast ning MOL-i kasum on saavutanud rekordtaseme, makstes Viktor Orbani valitsusele üha rohkem makse. Analüütikud ja teised EL-i liikmesriigid süüdistavad Budapesti selles, et ta on kasutanud sõda ära, ostes odavat Venemaa naftat ja teenides selle pealt.