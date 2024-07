Pikad järjekorrad Narva piiripunktis hoogustasid salakaubavedu

Salakaubavedajad üritasid Narva piiril tekkinud järjekordi ära kasutada, et viia üle piiri nii sanktsioonide all olevaid kaupu kui ka relvaosi, rääkis Narva tollipunkti juhtiv tolliinspektor.

Narva tollipunkti juhtiv tolliinspektor Tatjana Zabalujeva rääkis ERR-ile, et tolli töötempo Narva piiril on nüüdseks tavapärane ning jaanipäeva paiku esinenud suuri järjekordi enam ei ole, kuid sellest olenemata avastab toll iga päev keelatud kaupu, mida inimesed üritavad üle piiri viia.

"Igapäevaselt avastame kaupu üleriiete all, mõeldakse igasugused võtted välja – peidetakse pagasisse, deklareeritakse kaupa, nagu oleksid mingid tööriistad, aga tegelikult avastame tõsisemad kaubad nagu strateegilised kaubad (kaup, mida võib kasutada nii sõjalisel kui ka tsiviilotstarbel – toim)," rääkis Zabalujeva.

Zabalujeva märkis, et hiljuti oli Narva piiripunktis neli juhtumit, kus tollitöötajad avastasid läbivaatuse käigus relvaosi ja muud sõjalist kaupa.

"Hiljuti oli neli juhtumit, kus tavalise tolliläbivaatuse jooksul avastasime strateegilised kaubad – nimelt olid relvaosad ja sealhulgas ka sõjalised kaubad, mis ei olnud tollile deklareeritud. Meie valvsad ametnikud avastasid need tavalise rutiinse tollikontrolli käigus. Tulemuseks oli see, et inimesed ja kaubad peeti kinni ja materjalid anti üle pädevale asutusele," sõnas Zabalujeva.

Zabalujeva lisas, et ta ei saa juhtumeid detailselt kommenteerida, kuna menetlused alles käivad.

Sanktsioonide rakendamine on MTA prioriteet ning igasuguse sõjapidamiseks kasutava kauba viimine Venemaale on eriti range tähelepanu all, märkis Zabalujeva.

"Kui räägime kaupadest, mis tulevad Venemaalt Eestisse – need on peamiselt ehitusmaterjalid, navigatsiooniseadmed ja muud nutiseadmed. Kui me räägime kaupadest, mida toimetatakse Euroopa Liidust Venemaale, siis peamiselt on need euro rahatähed, samuti ka luksuskaubad, näiteks luksusveinid, muud bränditooted, käekotid, parfüümid ja lisaks ka näiteks autovaruosad," loetles Zabalujeva.

Zabalujeva täpsustas, et teatud ehituskaupade import Venemaalt Eestisse on sanktsioneeritud, näiteks pinglaed on sanktsioonide all kaupade nimekirjas.

"Tegelikult see nimekiri on väga lai ja soovitame kõigile, kes soovivad piiri ületada, tutvuda enne ja vaadata infot maksu- ja tolliameti koduleheküljelt. Samas on võimalik alati küsida nõu, helistada tolliinfosse ja enne reisi olla kindel, et ei ole kaasas kaupa, mida ei tohi Eestist välja viia või millega ei tohi Eestisse siseneda."

Zabalujeva ütles, et inimesed üritasid ka jaanipäeval tekkinud pikki järjekordi kauba üle piiri viimiseks ära kasutada, kuid tolli tegevust järjekorrad ei mõjutanud.

"Loomulikult, need, kes tahavad olukorda ära kasutada, seda proovivad, aga me teostame oma tööd ikkagi sihipäraselt ja jõuliselt. Kui meil on kahtlus, et inimesed võivad oma pagasis [keelatud] kaupa vedada, siis me kasutame nii tavalist tollikontrolli, kuid meil on olemas ka muud vahendid, mida oma töös kasutame. Näiteks on meil ka koerad, kes otsivad lisaks narkootilistele ainetele ka sularaha. Kasutame erinevaid võtteid, et avastada sanktsioneeritud ja keelatud kaupa."

Zabalujeva rääkis, et kui inimene toob teadmatusest piirile keelatud kaupa, nagu näiteks euro rahatähti, siis toll hoiatab teda ning saadab tagasi. "Juhul kui tegemist on ikkagi tahtliku teoga ja kaup on näiteks peidetud ja inimene varjab seda piiriületusel, siis me peame kauba kinni ja antud tegu võib lõppeda kriminaalmenetlusega, kuna sanktsioneeritud kauba üle piiri toimetamine on kuritegu ja vastavalt sellele, siis koostame materjalid ja anname edasi kaitsepolitseiametile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks," lisas ta.

24. juunil võttis Euroopa Liit vastu 14. sanktsioonipaketi, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu. "Seoses sellega soovitan tutvuda muudatusega ja vaadata need uued nimekirjad üle enne kui tekib soov reisida Venemaale," märkis Zabalujeva.