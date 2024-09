Harris võitis debati, kuid valimiste peateemades domineerib endiselt Trump

Demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris võitis viimase debati, kuid ajalehe The Times küsitlus leidis, et võtmeküsimustega seotud teemades on Trump oma rivaalist endiselt populaarsem.

Küsitluste põhjal leidsid televaatajad, et debatilaval tuli paremini toime Harris. Ka enamik vaatlejaid leiab, et Harris võitis viimase debati.

Arvamusküsitluste järgi on USA presidendivalimiste eel seis aga endiselt üsna tasavägine, seda eriti kaalukeeleosariikides. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Trumpi ees 1,5 protsendiline edumaa. Harris on napilt ka kihlveokontorite soosik.

Paljud valijad aga leiavad endiselt, et Trump tuleb paremini toime võtmeküsimuste lahendamisega. See võib ka seletada, miks Trump on jätkuvalt populaarne ning võib endiselt võita novembris toimuvad valimised.

Valimiste kaks põhiküsimust on majandus ja sisseränne, Trump suudab jätkuvalt mõlemas teemas domineerida. Debati järel tehtud küsitlusest selgus, et majanduses oli Trump Harrisest seitsme protsendipunktiga ees. Sisserände ja kuritegevuse osas oli see vahe kaheksa protsendipunkti. Ka välispoliitika osas oli Trump Harrisest veidi populaarsem.

Harris juhtis aborditeemas (12 protsendipunkti) ja keskkonnaküsimustes (16 protsenti).

"Küsime valijatelt igal nädalal, mis on nende peamised probleemid ning kaks suurimat on inflatsioon ja sisseränne. Inimeste jaoks kahes kõige olulisemas küsimuses juhib Trump," ütles uuringufirma YouGov analüütik Carl Bialik.

Trumpi edu nendes küsimustes paistab eriti silma sõltumatute valijate seas. Majanduses on seal Trumpi edu 19 protsendipuntki, sisserändes on tema edu 18 protsendipuntki.

Samas on olemas märke, et vähemalt sisserände küsimuses hakkab Trump oma edumaad kaotama. Debatil sai Harris valijatele meelde tuletada, et just Trump lasi viimase parteideülese piiriturvalisuse eelnõu põhja.

Päev pärast debatti ütles üks küsitluses osalenu, et ta ei teadnud varem sellest eelnõust midagi.

"See oli suurepärane näide sellest, kuidas Trump pani oma ego riigist ettepoole. Kamala sai hästi hakkama. Ta tegeleb lahenduste otsimisega," ütles Arizonast pärit Jay

Paljud sõltumatud valijad nõustusid veel, et Harris kasutas debatti enda programmi tutvustamiseks ja sai sellega ka hästi hakkama.

"Harris tundus teravam, intelligentsem," ütles Michiganist pärit Marc.

Pärast debatti kiitis Trump oma esinemist ning kuulutas end võitjaks. Samas neljapäeval teatas Trump, et ei osale uues teledebatis oma demokraadist rivaali Harrisega.

"Kolmandat valimisväitlust ei tule!" kirjutas sotsiaalmeedias Trump.