Ringkonnakohus mõistis Tederi, Korbi ja Keskerakonna Porto Franco kaasuses süüdi

Kohus mõistis Tederile karistuseks aasta ja viis kuud vangistust. Kohus määras, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Hillar Teder ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Korbile mõistis kohus karistuseks aasta ja kaks kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui Mihhail Korb ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Keskerakonnale mõistis kohus rahalise karistuse 750 000 eurot. Kohus suurendas uue kuriteo eest mõistetud karistust eelmise, 5. septembril 2019 Harju maakohtu poolt mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 250 000 euro võrra. Seega sai Keskerakond liitkaristuseks miljon eurot.

Ringkonnakohus leidis, et tõendatud on mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruarist 2020. Seejuures oli mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe piisavalt konkretiseeritud ehk tegu, mida oodati, oli kindlaks määratud ning tegemist ei olnud mingi abstraktse kokkuleppega.

Kohus leidis, et Tederi pakutud annetus Keskerakonnale oli vastuteene Korbile, kes oli lubanud linnapead mõjutada. Ka oli Korb väljendanud nn. annetuse vastuvõtmist sel eesmärgil. Seega olid pooled vähemalt üldjoontes kokku leppinud, kuidas ja millise eesmärgi nimel tuleb kellelgi tegutsema hakata, seisab kohtuotsuses.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Teder pakkus läbi Keskerakonna juhtivtöötaja Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea üle selleks, et Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Hillar Tederi, Mihhail Korbi ja MTÜ Eesti Keskerakond kohtuprotsess Harju maakohtus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Kohus märkis, et mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe võib olla, kuid ei pea olema sõnaselge, see võib olla ka kaudne, kuid peab olema objektiivselt tajutav.

Antud asjas oli 9. veebruaril 2020, kui Hillar Teder pakkus Mihhail Korbiga kohtumisel Keskerakonnale niinimetatud annetust, selline kokkulepe kohtu hinnangul üheselt tajutav. Kohus leidis, et olukorras, kus tegemist oleks olnud Hillar Tederi tavapärase ehk maailmavaatelise annetusega Keskerakonnale, puudunuks igasugune vajadus kaalutleda ja mõelda, et seda ei seostataks eelnevate kokkulepetega. Samuti ei oleks olnud vajadust kasutada peale annetuse tegemist mõistuväljendeid.

Eesti Ekspress märgib, et Tallinna ringkonnakohtu esmaspäevane otsus on pöördeline, sest Harju maakohus mõistis eelmisel aastal kõik kohtualused täielikult õigeks, kuna toona asja arutanud kohtuniku Aime Ivansoni arvates ei toimunud Porto Francoga seoses mingit mõjuvõimuga kauplemist.

Ringkonnakohtunikud Orvi Koik, Pavel Gontšarov ja Janika Kallin asusid täiesti vastupidisele seisukohale.

Muu hulgas tuvastasid nad, et ütluseid, mida Korb andis kahtlustatavana kaitsepolitseis, saab kasutada lubatud tõendina. Maakohus oli Korbi ütlused tõendite pakist kõrvaldanud, kuna ülekuulamise alguses ei osalenud kaitsjat. Korb seletas maakohtus, et ta ei saanud kaitsepolitseis aru, mida temaga tehakse.

Ringkonnakohtunikud aga Korbi versiooni ei usu. "On meelevaldne väita, et kõrgharidusega inimene ei saa aru, et ta annab kahtlustuse kohta selgitusi ehk ütlusi," on kirjas ringkonnakohtu otsuses, mida vahendas Eesti Ekspress.

Maakohtu otsus jäi muutmata osas, millega tagastati Keskerakonnale 120 000 eurot, mis on vabatahtlikult kantud riigiprokuratuuri tagatiskontole. Seda põhjusel, et apellatsioonis ei taotlenud prokuratuur kohtult Keskerakonnale kuuluva annetuse 120 000 euro konfiskeerimist ning ringkonnakohtul puudus õigus apellatsiooni piiridest väljudes konfiskeerida, kui seda ei ole taotletud.

Tederilt, Korbilt ja Keskerakonnalt mõisteti igaühelt välja sundraha 1230 eurot.

Kohus mõistis Eesti riigilt Hillar Tederi kasuks välja apellatsioonimenetluse kulud 3074,40 eurot, Mihhail Korbi kasuks 3601,51 eurot ja Keskerakonna kasuks 5416,80 eurot. Ülejäänud menetluskulud jäid poolte endi kanda.

Ringkonnakohtu otsuse võib vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.