Venemaa harjutab Laadoga järvel sõda NATO vastu

Satelliitpildid näitavad, et Venemaa on Laadoga järvele viinud oma moodsad raketikorvetid ning harjutab seal sõda NATO vastu, kirjutab Helsingin Sanomat.

Venemaa kaitseministeerium teatas väikeste lahinglaevade, ehk raketikorvettide Bujan-M viimisest Laadoga järvele. Vene kaitseministeeriumi uudistekanali Zvezda teatel on see esimene kord, kui need sinna viiakse.

Korvettide Laadogale viimise põhjuseks on mereväeõppus Ookean 2024, milles osalevad laevad ja mereväelased peaaegu kogu Venemaalt. Õppusele on kaasatud ka Hiina sõjalaevad.

Korvette, mis on Käkisalmi esisel muulil, on näha ka satelliidipiltidelt. Varem on satelliidipiltide järgi muuli ääres olnud erinevad praamid ja tsiviillaevad. Nüüd on 74-meetrised korvetid hõivanud kogu muuli.

Norra sõjaanalüütiku ja endise Norra mereväeohvitseri Thord Are Iverseni sõnul on laevad Laatoga järvel olnud vähemalt möödunud laupäevast alates.

Iverseni sõnul peab Venemaa Laadoga järve oma mereväe "sisekindluseks", kus raketikorvetid saavad tegutseda kaugemal võimalikest sõjalistest operatsioonidest Baltikumis.

"NATO ja Venemaa vahelises sõjas muutub Läänemeri väga kiiresti väga ohtlikuks ning Venemaa Läänemere laevastiku baasid Kaliningradis ja Kroonlinnas kaitsetuks," ütleb Iversen.

Kuigi Laadoga järv asub Soome piiri lähedal, on see Iverseni sõnul Venemaa jaoks kaitstum ala kui ükski koht Läänemeres. Dokis olevaid laevu saab kergemini kaitsta ka õhutõrjerakettide ja hävitajatega.

"Võimalikus sõjas NATO-ga oleks Venemaa jaoks oluline püüda kaitsta oma kaugmaa võimeid nii palju kui võimalik," resümeerib Iversen.

Bujan-M raketikorvetid on võimelised tulistama Kalibr-NK tiibrakette väidetava laskekaugusega kuni 2600 kilomeetrit. Efektiivne laskeulatus on sellest suure tõenäosusega lühem, kuid Laadogalt suudaksid raketid siiski mõjutada suurt osa Euroopast.

Kalibri rakette on Venemaa kasutanud Ukrainas ja Süürias nii sõjaliste kui ka tsiviilobjektide hävitamiseks. Ukrainas on neid Mustalt merelt tulistatud just Bujan-M korvettidest. Korvette saab kasutada ka tuumarelvade käivitamiseks.

Teadete kohaselt jätkub õppus Okean 2024 esmaspäevani.

Iverseni sõnul on Venemaa selle aasta suurim sõjaline õppus tavaliselt maavägede õppus, tänavu aga Okean 2024. Põhjuseks on tõenäoliselt Ukraina sõda.

"See võimaldab üsna jõudemonstratsiooni lääne suunas, sest Vene laevastik, välja arvatud Musta mere laevastik, sõjas ei osale," ütleb Iversen.

Iverseni sõnul on oodata, et Vene merevägi viib Läänemerel läbi laskmisi, aga ka allveelaevadevastaseid õppusi. Koostööd tehakse ka Vene õhuväega.

Praegu tegutseb Läänemerel mitu Vene sõjalaeva. Õppuste raames on Läänemerel nähtud lendamas ka strateegilisi pommitajaid Tu-22M.