ISW: Ukraina vallutas tagasi alasid Harkivi linna ja Pokrovski lähistel

Vene vägi korraldas ulatusliku rünnaku Sumõ oblasti energiataristule

Vene vägi korraldas ööl vastu teisipäeva ulatusliku rünnaku Ukraina Sumõ oblasti energiataristule, teatas oblasti sõjaline administratsioon.

"Täna öösel tabas Sumõ oblastit massiivne õhurünnak. Vaenlase Shahedid ründasid energiasüsteemi objekte," teatas administratsioon.

Administratsioon lisas, et õhutõrjejõud tulistasid alla 16 Shahed-tüüpi drooni.

Teisipäeva hommikul oli Sumõ oblastis elektrita üle 280 000 tarbija.

ISW: Ukraina väed vallutasid tagasi territooriumid Harkivi linna ja Pokrovski lähistel

Ameerika sõjauuringute instituut ISW kirjutab, et Ukraina väed vallutasid tagasi territooriumid Harkivi linna ja Pokrovski lähistel. Samal ajal tungisid Vene väed edasi Kreminna, Tšassiv Jari, Pokrovski ja Vuhledari lähistel.

Samuti tungisid Ukraina väed edasi ka Gluškovski rajoonis Kurski oblastis.

Analüütikute sõnul on Ukraina astunud samme oma sõdurite puuduse lahendamiseks, kuid viivitused ja ebapiisav lääneriikide sõjaline abi Ukrainale piiravad jätkuvalt võimet luua tõhusaid lahinguüksusi, mis suudaksid kaitsta kriitilisi piirkondi.

Ukrainian forces regained territory near Kharkiv City and Pokrovsk.



Russian forces advanced near Kreminna, Chasiv Yar, Pokrovsk, and Vuhledar. https://t.co/UuoqNQLU2L pic.twitter.com/JvJMaQaE61 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 17, 2024

Zelenski: Ukraina võiduplaan on üle 90 protsendi valmis

Ukraina võiduplaan on president Volodõmõr Zelenski sõnul üle 90 protsendi valmis ja see esitatakse järgmisel nädalal liitlastele

"Päeva jooksul toimusid eri formaadis kohtumised meie Ukraina võiduplaani ettevalmistamiseks. Käsitlesime kõikide punktide tegelikku sisu – sõjalist, poliitilist, diplomaatilist ja majanduslikku," rääkis Zelenski esmaspäeval toimunud videokõnes.

Zelenski sõnul on plaani ettevalmistamisse kaasatud võtmeisikud erinevatest sektoritest.

"Ukraina jaoks vajalikud sammud on juba selgelt määratletud. Sammud, mille eesmärk on anda meile võimalikult tugev positsioon rahu – tõelise ja õiglase rahu saavutamiseks," rõhutas Zelenski.

Zelenski kinnitas ühtlasi, et iga edasise sammu jaoks on olemas selge nimekiri sellest, mida on vaja teha ja mis Ukrainat tugevamaks muudab ja et selles plaanis pole midagi võimatut.

"Üle 90 protsendi on juba valmis. See pakett võib koos tagada olukorra õige arengu mitte ainult Ukrainale, vaid kõigile, kes väärtustavad rahvusvahelist õigust maailmas. Järgmisel nädalal valmistume võiduplaani esitlemiseks meie liitlastele," lausus Zelenski.

Ukrinformi andmetel sisaldab Ukraina võiduplaan, mille Zelenski kavatseb USA presidendile Joe Bidenile esitada, viit punkti.

Stoltenberg: iga NATO riik otsustab oma Ukraina kaugmaarelvade poliitika kohta ise

Iga NATO riik saab teha individuaalse otsuse, kas lubada Ukrainal kasutada lääne relvi kauglöökide andmiseks Venemaale, ütles ametist lahkuv NATO peasekretär Jens Stoltenberg 16. septembril avaldatud intervjuus Ühendkuningriigi raadiole LBC.

"Need otsused peavad tegema liitlased individuaalselt, kuid on oluline, et me nendes küsimustes tihedalt konsulteeriksime," ütles Stoltenberg.

Ukraina loodab saada luba kasutada läänest tarnitud kaugmaarakette, et lüüa sügaval Venemaa territooriumil asuvaid sõjalisi sihtmärke.

Lääneriikide selleteemaliste arutelude valguses teravdasid Venemaa president Vladimir Putin ja teised Vene ametiisikud oma retoorikat, väites, et selline samm tähendaks NATO otsest sõda Venemaaga.

Stoltenberg teadvustas ähvardusi. "Sõjas pole riskivabu võimalusi," sõnas ta. "Kuid ma usun jätkuvalt, et meie jaoks on suurim risk see, kui president Putin võidab Ukrainas."

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 635 880 (võrdlus eelmise päevaga +1020);

- tankid 8685 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 17 077 (+6);

- suurtükisüsteemid 18 129 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1188 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 947 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 329 (+66);

- tiibraketid 2592 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 739 (+27);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3091 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.