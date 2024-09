Kannik: piiparirünnakule võib järgneda suurem Iisraeli sõjaline operatsioon

"Tõenäosus, et ka Iisraeli ja Hezbollah vahel puhkeb suuremamahulisem sõda on suur. See on olnud arvestatav juba alates eelmise aasta 7. oktoobrist, kuna Hezbollah on seejärel korduvalt teinud rünnakuid Põhja-Iisraelile. Põhja-Iisraelis elamine on üsna ebamugav. Ma üldse ei välistaks, et need on esimesed sammud Iisraeli poolt selleks, et kõigepealt Hezbollah juhtimises suurt segadust külvata nende operatsioonide käigus ja siis sellele järgneb ka suurem sõjaline operatsioon," rääkis Kannik.

Tema sõnul on seda, et Iisraeli ja Hezbollah vahel võib tulla suuremamahuline sõda, nüüd oletatud ja kardetud juba viimased mitmed kuud.

"Mõnes mõttes see sobiks Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu viimase aja käekirjaga üsna hästi. Ta on läinud pärast seda 7. oktoobrit üsna lõplikke ja suuri operatsioone läbi viima. Hamasiga on nüüd juba varsti terve aasta see sõda kestnud. Mõnes mõttes tema loogikast tulenevalt oleks ka Hezbollale tõsise sõjalise löögi andmine, midagi sellist, mis sobiks hästi tema käekirjaga," lausus Kannik.

"See sobiks ka Netanyahule selles mõttes hästi, et tema jaoks on ka sisepoliitiline olukord ebastabiilne. Ja kui sõjategevus lõppeb, siis ei ole enam üldse kindel, kas ta jätkab pikalt peaministrina," lisas ta.

Kanniku sõnul Iisraelil suuremaks sõjaliseks operatsiooniks Hezbollah vastu jõudu kindlasti on, küsimus on selles, mil määral Iraan on valmis sellesse sekkuma.

Kannik märkis, et ülejäänud regiooni riigid vaevalt, et oluliselt sekkuma hakkavad, sest Iisraeli suhted enamuse regiooni riikidega on rahuldavad.

Vastates küsimusele, kas piiparirünnaku taga on kindlalt Iisrael vastas ta, et tavaliselt selliseid asju teevad need, kelle puhul see kõige loogilisem oleks. "Ja vaieldamatult on Iisraeli riik selle taga. Ja välisluureteenistus ja Mossad on igal juhul selle operatsiooniga seotud olnud," rääkis Kannik.

Kannik ei pea tõenäoliseks seda, et piiparite tootja oli päriselt Ungari firma.

"Tõenäoliselt on Taiwani firmalt õiguse neid toota ostnud mingi Ungari firma. Aga kas see Ungari firma ise see tootja oli, selles võib väga tõsiselt kahelda. Selle Ungari firma aadress on mingi maja, kus on veel paarkümmend muud firmat sisse kirjutatud. See ei jäta muljet, et see firma seal tegelikult tegutseks," ütles ta.

"Siin on veel üks moment, mis ma ei usu, et tootja oli Ungari firma. Ma ei usu, et Hezbollah ostaks sellist asja Ungarist. Ungari on tuntud väga tugeva Iisraeli toetajana ja pigem oli see Ungari firma selleks, et taiwanlastele näidata. Ma arvan, et seal on vahel veel mitu lüli," lisas Kannik.

Teisipäeval plahvatasid kogu Liibanonis piiparid ning paljud Hezbollah' liikmed said ka siis vigastada. Liibanoni tervishoiuminister ütles, et plahvatustes hukkus vähemalt 12 ja vigastada sai vähemalt 2800 inimest.

Kolmapäeval plahvatasid riigis taas Iraani rahastatud islamiorganisatsiooni Hezbollah' sidevahendid. Liibanoni võimud teatasid, et plahvatustes hukkus vähemalt üheksa inimest.