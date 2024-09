Pentagon muretseb, et Iisrael võib alustada maismaasõda Hezbollah' vastu

Hiljuti plahvatasid Hezbollah' sidevahendid ning Pentagon muretseb nüüd, et Iisrael võib lähiajal viia oma väed Liibanoni. Siiski on veel ebaselge, kas Iisrael kavatseb alustada maismaasõda Hezbollah' vastu.

Teisipäeval plahvatasid kogu Liibanonis piiparid ning paljud Hezbollah' liikmed said ka siis vigastada. Kolmapäeval plahvatasid raadiosaatjad ning taas said paljud Hezbollah' liikmed vigastada.

Liibanon ja Hezbollah süüdistavad plahvatustes nüüd Iisraeli. Ka lääneriikide analüütikud eeldavad, et plahvatused korraldas Iisraeli luureagentuur Mossad.

Hezbollah lubas Iisraelile ka viimaste rünnakute eest kätte maksta. Kui aga Iisrael peaks oma väed viima Liibanoni, siis riiki ootavad ees rasked lahingud.

Iraani rahastatud Hezbollah käsutuses on ligi 150 000 raketti ning 30 000 elukutselist võitlejat. Hezbollah võitlejad on võtnud osa Süüria kodusõjast ning paljudel sõduritel on seetõttu olemas ka lahingukogemus, vahendas The Wall Street Journal.

USA muretses juba varem, et Iisrael võib lähiajal alustada sõjalist tegevust Hezbollah' vastu. Esmaspäeval ütles USA kaitseminister Lloyd Austin teistele Pentagoni kõrgetele ametnikele, et ta kardab, et Iisrael võib peagi pealetungi alustada.

Pärast viimaseid plahvatusi muretseb USA veel rohkem, et Iisrael võib alustada sõjalist tegevust Hezbollah' vastu. Üks kõrge ametnik ütles, et on olukorra pärast väga mures.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid kolmapäeval, et Iisrael viis hiljuti oma õhudessantväelaste diviisi riigi põhjaossa. Varem paiknes see üksus Gaza sektoris.

Samas USA ametnikud rõhutasid, et nad pole näinud veel ühtegi märki, et Iisrael on kohale toonud ka reservväelased. Isegi kui pealetungi alustamise otsus on tehtud, siis võib kuluda veel nädalaid, enne kui Iisraeli väed suudavad alustada suurt rünnakut. Samas võib Iisrael korraldada ka sõjalise operatsiooni, mis on piiratum kui laiaulatuslik sissetung.

Seega pole veel selge, kas Iisrael kavatseb alustada maismaasõda Hezbollah' vastu.

Iisraeli ametnikud ütlesid kolmapäeval, et kui Hezbollah ei tõmba oma vägesid Lõuna-Liibanonist tagasi ega lõpeta raketirünnakuid, siis alustab Iisrael selles konfliktis uut etappi.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles kolmapäeval samuti, et pea aasta aega kestnud Gaza sõja raskuskese liigub põhjapoole. Tema sõnul suunatakse nüüd ressursse riigi põhjaossa.

USA rahvusliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles samas kolmapäeval, et kriisi saab endiselt lahendada diplomaatia teel.

Hezbollah ja Iisrael on olnud pidevalt tulevahetuses alates mullu oktoobrist, kui Hamas ründas Iisraeli territooriumi. Iisraeli valitsus on samas kodumaal üha suurema surve all, kuna riigi põhjaosast evakueeritud inimesed tahavad naasta oma kodudesse.