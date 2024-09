Mihkelson kutsus Palestiina teemal Tsahkna ja Vseviovi väliskomisjoni

"Kuna ÜRO peaassambleel sellel aastal toimunud hääletused Palestiina

küsimuses on tekitanud Eesti ametliku hoiaku osas avalikku tähelepanu

ning on tekkinud küsimused sellest, kas Eesti välispoliitikas on

seeläbi aset leidnud kursimuutus, arutab riigikogu väliskomisjon oma

7. oktoobri istungil antud teemat koos välisminister Margus Tsahkna ja

kantsler Jonatan Vsevioviga," ütles Mihkelson ERR-ile.

"Eesti välispoliitika keskmes on järjepidevalt olnud rahvusvahelise

õiguse normide ja põhimõtete ning kokkulepitud reeglitel toimiva

maailmakorra kaitsmine. Sellise korra lagunemine oleks väga suureks

ohuks meie julgeolekule," lausus Mihkelson.

Ta märkis, et seoses Lähis-Ida konfliktiga on Eesti hoiak olnud järjepidevalt kõiki

samme toetav, mis tagaks kestva ja vastastikku austava rahu saavutamise.

"Kuna Eesti ei ole tunnustanud Palestiinat iseseisva riigina, siis on meie püsiv seisukoht ÜRO hääletustel olnud seni pigem neutraalne. See ei tähenda, et me ei toetaks näiteks kahe riigi lahendust. Selle saavutamine on aga võimalik üksnes mõlema osapoole valmisolekuga alustada rahuläbirääkimisi. See tähendaks ka seda, et Palestiina aladel laiemat populaarsust omav Hamas peaks lõpetama oma terroristliku tegevuse ja loobuma eesmärgist hävitada Iisraeli riik," rääkis Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on välisministeerium põhjendanud viimaseid hääletusotsuseid muuhulgas vajadusega leida laiemat toetust Venemaa agressiooni rahvusvaheliseks taunimiseks Ukrainas.

"Rahvusvahelise õiguse kontekstis topeltstandardite retoorika eeskätt Araabia riikide poolt on mõistetav, kuid Palestiina küsimus on palju nüansseeritum ja sisaldab hoiakute kujundamisel ka eelpool mainitud terroristlike

organisatsioonide ja nende suursponsorite tegevusega arvestamist," lausus Mihkelson.

Peaminister Kristen Michal (RE) ei soovinud neljapäeval Eesti ÜRO peaassamblee hääletuste teemal kommentaari anda. Tema nõunik Elisabeth Valdmann ütles, et välisministeeriumi seisukoht antud küsimuses on terve valitsuse seisukoht.

Eesti toetas ÜRO resolutsiooni Iisraeli okupatsiooni lõpetamise kohta

Kolmapäeval New Yorgis toimunud hääletusel toetas Eesti ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, milles avaldatakse toetust Rahvusvahelisele Kohtule (ICJ) ja kutsutakse Iisraeli üles lõpetama okupatsioon Palestiina territooriumidel.

Euroopa Liidu riikidest jätsid resolutsiooni poolt hääletamata Austria, Bulgaaria, Taani, Horvaatia, Saksamaa, Itaalia, Leedu, Holland, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Rootsi. Vastu hääletasid Tšehhi ja Ungari.

Poolt hääletasid Belgia, Luksemburg, Eesti, Läti, Küpros, Soome, Kreeka, Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Iirimaa ja Malta.

Reeglina on Eesti välispoliitiline liin olnud selline, et Eesti hääletab ÜRO hääletustel koos Euroopa Liiduga, aga kui Euroopa Liit on antud küsimuses pooleks, siis hääletab Eesti koos USA-ga või jääb erapooletuks.