Autotootjad kutsusid rangemate heitmestandardite kehtestamist edasi lükkama

Järgmisel aastal peaksid jõustuma uued Euroopa Liidu (EL) heitmestandardid, kuid Euroopa Autotootjate Liit (ACEA) avaldab Brüsselile survet, et see võtaks nende kehtestamisel hoogu maha. Euroopa autotööstus on raskustes ning liit hoiatas, et rangemate standardite korral ähvardavad neid ulatuslikud trahvid.

ACEA teatas, et 2025. aastaks kohaldatavad standardid tuleb kiiresti üle vaadata. Samuti kutsuti üles üle vaatama Euroopa Liidu 2035. aasta bensiiniautode keeldu, vahendas Financial Times.

Brüssel on samas kliimamuutuste pärast väga mures ja tahab vähendada heitkoguseid. Nii 2025. aasta heitmestandardid kui ka 2035. aasta sisepõlemismootoriga autode keeld on osa EL-i rohelisest kokkuleppest. Brüsseli eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks süsinikuneutraalseks.

Autotootjad on samas suurtes raskustes ning nende hoiatus tuli pärast seda, kui Itaalia kutsus üles üle vaatama Euroopa Liidu 2035. aasta bensiiniautode keeldu, kartes, et see võib põhjustada autotööstuse kokkuvarisemise. Giorgia Meloni valitsuse ministrid hindavad, et praegune poliitika on absurdne, ideoloogiliselt juhitud ja vajab muutmist.

Meloni hoiatas, et praeguse poliitika tagajärjel võivad kaduda paljud töökohad. Tema kommentaare kordavad nüüd ka teised Euroopa poliitikud.

Autotootjad on öelnud, et nemad ei taha pidurdada üleminekut keskkonnasõbralikumatele sõidukitele, kuid elektrisõidukite turg jaheneb ning see mõjutab firmade äritegevust.

Hiljuti selgus, et augustis osteti EL-is 44 protsenti vähem elektrisõidukeid kui eelmise aasta augustis. Ka traditsiooniliste sõiduautode turg on languses. Näiteks Volkswagen (VW) võib juba ka Saksamaal tootmist kokku tõmmata.

Euroopa Komisjon teatas, et sai ACEA kirja kätte ning annab sellele vastuse.