Iisraeli armee teatas, et tabas ligi 100 Hezbollah' sihtmärki

Iisraeli armee teatas, et neljapäeval Liibanonis toimunud õhurünnakutes said tabamuse umbes 100 islamiliikumise Hezbollah' raketiheitjat ja muud sihtmärki.

"Sõjaväeluure juhtimisel andis õhuvägi löögi umbes 100 sihtmärgi pihta, milleks olid terroristide infrastruktuuriobjektid ja raketiheitjad, mis olid valmis tulistama Iisraeli territooriumi suunas," avaldas Iisraeli armee.

USA teatas neljapäeval, et Hezbollah peab lõpetama oma rünnakud Iisraeli vastu, kui soovib piirkonnas pingeid leevendada.

"Hezbollah' juht Hassan Nasrallah võiks peatada terrorirünnakud kogu Iisraelis ja ma tagan teile, et kui ta seda teeks, siis veenaksime Iisraeli rahu säilitamise vajaduses. Lõppkokkuvõttes on see selle taga, et neid terrorirünnakuid pole peatatud," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.

Liibanon: plahvatavaid sideseadmeid oli muudetud enne riiki jõudmist

Liibanoni võimude esialgne uurimine leidis, et selle nädala alguses plahvatanud kaasaskantavaid sideseadmeid oli muudetud juba enne riiki jõudmist, vahendas neljapäeval kirjas ÜRO Liibanoni missioon.

Uudisteagentuuri AFP nähtud kirja kohaselt oli seadmeid asjatundlikult kohandatud.

Liibanoni ÜRO esinduse hinnangul oli rünnak oma jõhkruses enneolematu ja seadis ohtu diplomaatilised jõupingutused lahingute peatamiseks Gazas ja Lõuna-Liibanonis.

Riigi delegatsioon kutsus samal ajal ÜRO julgeolekunõukogu rünnakut hukka mõistma. Reedeks on kavandatud erakorraline istung, kus plahvatusi arutatakse.

Kohtumisele on oodatud Liibanoni välisminister Abdallah Bou Habib.

USA president Joe Biden usub, et Iisraeli ja islamiliikumise Hizbollah konfliktile on endiselt võimalik leida diplomaatiline lahendus, ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre. Seda hoolimata viimasel ajal pingeid kruvinud plahvatavatest piiparitest ja raadiosaatjatest.