Saaremaal meenutati suurpõgenemist teatrilaval

Unikaalsed kaadrid Rootsi filmiarhiivist näitavad visuaalselt, kuidas lõppes 21. augustil 1944 üks järjekordne eestlaste ja eestirootslaste kodumaalt põgenemise merereis üle Läänemere Rootsi. Saaremaal ehitatud purjekas Juhan tegi selliseid reise mitmeid. Pagejate nägudelt saab ehk ka aimu, millised tunded ja emotsioonid nende inimeste sees võisid tookord olla.

Laupäeval ja pühapäeval saab aga Kuressaare teatrilaval 80 aasta tagustest tunnetest läbi erinevate mälestuste ka kuulda.

Mälestuste teatrilavale toomise Idee autor on Mare Kallas. Laval on nii kutselised kui ka harrastusnäitlejad Saaremaalt.

"Meie põlvkond ja meist veel üks põlvkond mineviku suunas, nemad veel teavad. Aga see pilt muutub kogu aeg ähmasemaks. Ja lugudel on kombeks muutuda muinasjuttudeks või veel halvem – hoopis ära unustatud saada. Sest need materjalid, mis on muuseumides, need on seal olemas. Jätkuks meil inimesi, kes nende juurde tee leiavad," lausus Kallas.

Lavastaja Aarne Mägi poolt sai tükk kokku pandud mitmete mälestusraamatute põhjal.

"Me ei nuta siin loos midagi taga. Nagu me kõik mõtleme mõnikord olnud asjade peale, mis on meie elus juhtunud mitte just kõige meeldivamal moel, siis tagantjärele nii mõnigi asi tundub võib-olla isegi koomiline," ütles Mägi.

"Aarnele said aluseks kaks raamatut. Üks on tuntud "Õigus ja tõde" ja teine "Kus on rändlindude pesad". Kaks paksu raamatut, mis koondavad endasse üle ilma eestlaste lood," lausus Kallas.

Hinnanguliselt võis erinevate laevade ja paatidega Saaremaalt sõja ja punavõimu kartuses põgeneda üle 6000 saarlase-muhulase.