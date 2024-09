"Välisilm:" milline tagajärg on Hezbollah' sideseadmete õhkimisel?

Piiparite ja raadiosaatjate õhkimisega Liibanonis suutis Iisraeli luure oluliselt heastada oma mainet, mis sai kannatada möödunud aasta seitsmendal oktoobril, mil Hamasi võitlejad Gaza sektorist välja murdsid ja pea ööpäeva karistamatult röövisid ja tapsid.

Sidevahendite massilist plahvatama panemist on nimetatud üheks kõige nutikamaks vastase ründamise operatsiooniks pärast Teist maailmasõda.

"Minu jaoks on see näide (meie luure) suhtumisest, et me tuleme toime," rääkis Iisraeli armee luureüksuse endine liige Kobi Sambourski. "Kui keegi oleks teile eile või päev enne seda sündmust öelnud, et midagi sellist võiks juhtuda, siis ütleksite ilmselt, et ei usu, et see on võimalik, see näeb välja nagu ulmefilm."

Enamus hukkunutest ja vigastatutest olid Hezbollah'ga seotud mehed. Kuid mitte kõik. Vigastatuid saabus haiglatesse korraga mitutuhat.

"Seda juhtumit ei saa pidada sõjaliseks või julgeolekualaseks tegevuseks militaarüksuse vastu, kuna piiparit kasutab Liibanonis laiem avalikkus: arstid, insenerid ja haiglapersonal," sõnas Lähis-Ida analüütik Abdou El-Keis. "Seega on see rünnak tsiviilstruktuuri vastu. Muidugi kasutab seda ka Hezbollah, kuid nad kasutavad seda oma tsiviilelus, mitte sõjategevuses. Seetõttu peetakse seda tsiviilisikute vastu suunatud räigeks agressiooniks ja veresaunaks."

"Kõik on mehed. Kõik on noored, võib-olla 20–40-aastased ja vigastused olid väga rasked. Arvasin, et selline asi on võimalik ainult filmides, märulifilmides. See on esimene kord, kui ma näen selliseid vigastusi ja sellist katastroofi," rääkis haiglaõde Gracia Dona.

"Eile õhtul amputeerisin ma rohkem silmi, kui olen seda viimase 25 või 30 aasta jooksul teinud," ütles silmakirurgia professor Elias Warrak.

Segaseks on jäänud, kuidas lõhkeaine piiparitesse ja raadiosaatjatesse sattus ja kuidas need Hezbollah'le maha müüdi.

"See firma Ungaris, mis väidetavalt valmistas need plahvatavad piiparid, loodi 2022. aastal," rääkis Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektor Ivo Müürsepp. "Ja need piiparid ja need käsiraadiojaamad, mis osteti, need osteti kusagil viis kuud tagasi. Selleks ajaks pidid lõhkelaengud juba nende sisse peidetud olema. Tegemist on ilmselgelt üsna pikalt ette valmistatud erioperatsiooniga."

"Hezbollah liikmed kardavad, et mobiiltelefoni kaudu on võimalik jälitada nende asukohta," selgitas Müürsepp, miks Hezbollah piipareid kasutab. "Piipar on selline hästi lihtsakoeline seade, mis erinevalt mobiiltelefonist ei tea enda asukohta ja ei edasta ka ühtegi signaali. Seetõttu on seda raskem jälitada. See on põhjus, miks neid kasutatakse."

Müürsepa sõnul ei pea tavakodanikud hirmu tundma, et ka nende kodutehnoloogiat võib kasutada nende ründamiseks.

"Ma tooksin sellise võrdluse nagu autopomm. Auto sisse saab ka pommi panna, kuigi see ei ole ette nähtud ja loomulikult saab lõhkeainet monteerida, mis iganes asja sisse, aga sellel ei ole üldjuhul praktilist mõtet. See on ainult konkreetse sihtmärgi kõrvaldamiseks. Nii et ma arvan, et tavakodanik ei peaks väga pelgama," rääkis Müürsepp.

Levib ka versioon, mille kohaselt tuli piiparid ja raadiosaatjad plahvatama panna varem, kui algselt plaaniti.

"Hezbollah hakkas jälile jõudma, et seadmete sisse on midagi peidetud, seetõttu nad lõhati varem, kui plaanituid oli," sõnas Müürsepp.

See aga tähendab, et Iisraelil tuleb võib-olla avada Gaza kõrval teine tõsisem rinne.

"Viimase paari päeva jooksul arutanud tõsiste asjade üle. See on sõja uus etapp, see sisaldab uusi võimalusi, aga ka olulisi riske. Hezbollah tunneb, et teda aetakse nurka, meie jätkame oma sõjaliste ning kaitsemeetmetega," rääkis Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant.