Svet: Haapsalu raudtee peab tulema, aga raha selleks veel pole

Svet ütles, et Tallinnast läbi Haapsalu Rohuküla sadamasse viivat raudteeühendust on vale nimetada Haapsalu raudteeks, sest sellel on palju laiem mõõde.

"Õigem oleks öelda Läänemaa raudtee või Hiiumaa raudtee – arvestades sellega, kui see raudtee viib tulevikus Rohukülani, siis tekib täiesti uus mõõde mandri ja Hiiumaa vahelisse ühistransporti," sõnas Svet.

Svet meenutas, et kui tehti koalitsioonilepe kolme erakonna vahel aastal 2023, siis sel hetkel sinna Läänemaa raudtee väljaehitamist sisse ei pandud ja kui tehti koalitsioonileppe uuendusi suvel, siis need olid eeskätt kärpe-eesmärgiga.

Sveti hinnangul on selle raudtee rajamine osa riigi liikuvus- või siis ühistranspordireformist.

"Varsti minu kolleeg, regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) peaks selle tooma valitsusse ja seejärel, kui me selle kinnitame, siis peame hakkama otsima vastust küsimusele, kust leida see puuduv raha," sõnas Svet.

Svet märkis, et raudtee rajamine on kallis tegevus. "Me teame, et sellesama Rohuküla suuna puhul on tegelikult tehtud kõik vajalikud ettevalmistused, alates sellest, et on tehtud tasuvusuuring, on tehtud projekt, ja lõpetades sellega, et Turbast kuni Ristini on isegi tehtud raadamine seal, kus peaks see raudtee kulgema," sõnas Svet. Turba-Risti lõigu maksumus on Sveti sõnul ca 34 miljonit eurot.

"Hetkel sellele projektile rahalist katet ei ole ja ma arvan, et peale seda, kui liikuvusreform on vastu võetud, siis tuleb selle küsimuse juurde tulla tagasi," nentis Svet.

Eesti riik on juba eraldanud kaks miljonit eurot Tartu-Riia rongiliikluse käivitamiseks.

"See kokkulepe saavutati viimastel eelarve läbirääkimistel. Mina olen igati seda meelt, et seda liiklust tuleb alustada. Me teame, et on olemas selles suhtes nõudlus nii siin kui ka sealpool piiri. Nii Läänemaa raudtee kui ka Tartu-Riia ühendus on olulised, sest raudtee on meie ühistranspordis selgroog ja me näeme, et raudtee on sisuliselt ainuke ühistranspordiviis regionaalsel tasemel,

mis kuidagimoodi konkureerib eraautoga," sõnas Svet.

"Arvestades sellega, et Tartu-Riia rongi maksumus peaks olema maksimaalselt kuni kaks miljonit aastas, aga ainult ühe lõigu ehk Turba-Risti välja ehitamiseks meil kulub vähemalt 34 miljonit, seega need summad pole võrreldavad, aga Eestil tuleb tegeleda mõlemaga," sõnas Svet.

Kevadel teatas SA Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu, et Läänemaa raudtee rahastamine on valitsuse otsus. Hiljutises intervjuus Lääne Elule ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond), et tema suhtub raudteeühendusse pooldavalt, aga Haapsalu raudtee teemal peab debatti vedama taristuminister Vladimir Svet. Samas nentis Michal, et praeguses kehvas rahalises olukorras on riigil Haapsalu raudteele raske raha leida.