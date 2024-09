Hiina soovib leebema rahapoliitika toel majandust turgutada

Hiina keskpank teatas. et langetab intressimäära, samuti peavad pangad hoidma reservis vähem raha. Need meetmed peaksid vabastama laenude andmiseks rohkem ressursse. Majandusteadlased on siiski kahtleval seisukohal, kas sellised meetmed suudavad majandusele elu sisse puhuda, vahendas The Wall Street Journal.

Paljud majandusteadlased leiavad, et Peking peab astuma jõulisi samme, kui soovib majandust elavdada. Hiinas langevad hinnad, kinnisvarasektor on kriisis. Hiinat räsib juba suur võlakoormus, seetõttu ei taha tarbijad laenu võtta ning raha kulutada.

Hiina keskpanga juht Pan Gongsheng ütles, et pank plaanib jätkata rahapoliitika leevendamist. Keskpank teatas veel, et pakub fondidele, maaklerite ligi 500 miljardi jüaani ulatuses laenu (70 miljardit dollarit), et nad saaksid turgudel osta Hiina aktsiaid. Lisaks teatas keskpank, et rahastab börsifirmade aktsiate tagasiostmist ja kulutab selleks 300 miljardit jüaani.

Pärast meetmete avalikustamist kerkis CSI 300 indeks, mis sisaldab ainult Hiina mandriosa aktsiaid, 4,33 protsenti. Hongkongi indeks Hang Seng kerkis 4,13 protsenti. Samas on CSI 300 langenud aasta algusest 2,3 protsenti ja kolme aasta taguse perioodiga on see kaotanud ligi kolmandiku oma väärtusest. See viitab, et Hiina majandus jaheneb ja investorite kindlustunne langeb.

Viimased andmed viitavad, et Hiina majandus ei suuda sel aastal täita kompartei majanduskasvu eesmärki (viis protsenti). Investeerimispangad, nagu Goldman Sachs ja UBS on juba kärpinud selle aasta majanduskasvu prognoosi.

"Keskpanga tegevus viitab, et valitsus hakkab lõpuks majanduse sünge olukorraga leppima," ütles Cornelli ülikooli kaubanduspoliitika professor Eswar Prasad

Eelmisel nädalal leevendas ka USA föderaalreserv rahapoliitikat. Kõrged USA intressimäärad nõrgendavad tavaliselt teiste riikide valuutasid dollari suhtes.

Peking aga muretseb kapitali väljavoolu pärast ning tahab samuti takistada Hiina valuuta nõrgenemist. Föderaalreservi viimane samm andis seetõttu Hiina keskpangale juurde ruumi, et see saaks majandust toetada. Pole aga veel selge, kas selline poliitika suudab lõpuks ka elavdada Hiina majandust.