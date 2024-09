Iisrael: õhulöögid Liibanonis valmistavad ette võimalikku maaoperatsiooni

"Kuulete reaktiivlennukeid oma pea kohal, me oleme andnud lööke terve päeva," ütles Halevi Iisraeli vägedele Liibanoni piiril. "See on nii selleks, et valmistada ette pinnas teie võimalikuks sisenemiseks [Liibanoni] ja et jätkata Hezbollah' alandamist."

Teade saabus mõni tund pärast seda, kui Iisraeli kaitsejõud teatasid, et kutsuvad konflikti tõttu Hezbollah'ga välja kaks reservbrigaadi.

Halevi ütles sõduritele, et valmistab ette manöövrit, et 60 000 Iisraeli põhjaosas elavat iisraellast saaksid turvaliselt kodudesse naasta.

"See tähendab, et teie sõdurisaapad sisenevad vaenlase territooriumile, sisenevad küladesse, mille Hezbollah on ette valmistanud sõjaliste postidena, koos maa-aluse infrastruktuuri ja stardiplatvormidega, kust nad korraldavad rünnakuid Iisraeli tsiviilelanike vastu," ütles Halevi.

"Teie sisenete nendesse piirkondadesse jõuga, teie kohtumine Hezbollah'ga näitab neile, mida tähendab kohtumine professionaalse, kõrgelt kvalifitseeritud ja lahingukogemusega väega. Olete palju tugevamad ja kogenumad kui nemad. Te lähete sisse, hävitate seal vaenlase ja hävitate otsustavalt nende infrastruktuuri. Need on teod, mis võimaldavad meil pärast Iisraeli põhjaosasse elanikud turvaliselt tagasi tuua," sõnas kindral.

See on kolmapäeval teine ​​kord, kui Iisraeli kindral ütleb, et maaoperatsioon võib olla peatselt ees. Kindralmajor Ori Gordin ütles, et sõjavägi "peab olema manöövriteks täielikult valmis".

Ajal kui Halevi rääkis, ütlesid allikad Reutersile, et USA on alustanud diplomaatilist survet lahingute peatamiseks nii Gazas kui ka Liibanonis ning et ettepanekuid esitati ka ÜRO Peaassambleel New Yorgis.

Iisrael laiendas kolmapäeval oma õhulööke Liibanonis ja tulistas alla ka raketi, mis Hezbollah' teatel oli sihitud luureagentuur Mossadi peakorteri pihta Iisraeli suurima linna Tel Avivi lähedal.

Maailma liidrid väljendasid muret, et konflikt, mis on kulgenud paralleelselt Iisraeli sõjaga Gazas, on eskaleerunud kiiresti, kuna Liibanonis on hukkunute arv kasvanud ja tuhanded inimesed oma kodudest põgenenud.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et Washington ja tema liitlased töötavad väsimatult selle nimel, et vältida täiemahulist sõda Iisraeli ja Hezbollah' vahel.

"Eskaleerumisoht piirkonnas on terav. Parim vastus on diplomaatia ja meie koordineeritud jõupingutused on edasise eskaleerumise ärahoidmiseks üliolulised," ütles Blinken.

President Joe Biden ütles kolmapäeval, et Lähis-Idas on võimalik täiemahulise sõja puhkemine, kuid on ka võimalus leida lahendus Iisraeli konfliktidele nii Gazas kui ka Liibanoniga.

Iisrael on sel nädalal võtnud sihikule võtnud Hezbollah' liidrid ja tabanud õhurünnakutega sadu kohti sügaval Liibanonis. Samas on Hezbollah tulistanud rakette Iisraeli suunas.