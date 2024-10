NATO suursaadik Ukrainas ei näe Vene tuumaeskalatsiooni ohtu

"Venemaa on oma tuumamõõka juba pikka aega täristanud. Aga et teha asi väga selgeks, siis NATO hinnang on, et praegu ei ole tõsist ohtu mingisuguseks Venemaa-poolseks tuumaeskalatsiooniks," ütles Briti diplomaat, kes määrati NATO Kiievi-esinduse juhiks tänavu suvel, väljaandele Ukrinform.net antud usutluses.

Turner rõhutas, et allianss jälgib tegelikkust ja Venemaa tuumadoktriini ning tegelikkusest ei paista NATO jaoks mingeid märke sellest, et Venemaa valmistaks ette muutusi oma tuumarelvade kasutamise valmisolekus.

NATO kõrgeim esindaja Kiievis meenutas, et allianss eksisteerib kaitseks ja heidutuseks ning tal on kõik võimed, mis on vajalikud liitlaste kaitsmiseks kõigi ohtude eest.

Turner ütles ka, et NATO peab Moskva tuumaähvardusi Venemaa jätkuva agressioonisõja taustal Ukrainas vastutustundetuks, kuid rakendab samas ka tuumaheidutusmeetmeid.

"See on valdkond, kus retoorikast on äärmiselt vähe kasu, nii et me ei kavatse sellega tegeleda ning oleme jätkuvalt rahulikud ja väljapeetud, langetades otsuseid, mida vajame Ukraina toetamiseks," ütles NATO esinduse juht.

Turner ütles, et NATO peakorteris töötades kuulus tema kohustuste hulka ka tuumaheidutusõppuste korraldamine.

"Me korraldame regulaarselt ja vastutustundlikult õppusi, et tagada tõhus ja võimekas NATO tuumaheidutus. Tegelikult alustas NATO 14. oktoobril oma rutiinset iga-aastast tuumaõppust Steadfast Noon, millest võtab osa enam kui 60 lennukit, sooritades õppelende Lääne-Euroopa kohal. Õppus kestab kaks nädalat, kuid sellel ei harjutata tegevust kasutusvalmis relvadega. Nagu [NATO] peasekretär [Mark] Rutte ütles, on Steadfast Noon alliansi tuumaheidutuse oluline test ja saadab igale vastasele selge sõnumi, et NATO kaitseb kõiki liitlasi," rõhutas Turner.

"Liitlased on järjekindlalt edastanud Moskvale sõnumit, et tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohi kunagi pidada," rõhutas NATO kõrge ametnik.

Ukrinform.net viitas NATO uue peasekretäri üleskutsele liitlastele mitte karta Vene liidri Vladimir Putini tuumaähvardusi, kuna allianss on tugev ja suudab reageerida igale ohule.

Putin teatas 25. septembril Venemaa Julgeolekunõukogu tuumaheidutuse teemalisel kohtumisel, et täpsustab Venemaa tuumarelva kasutamise tingimusi. See tähendaks riikide ja sõjaliste liitude kategooria laiendamist, mille vastu Venemaa rakendab tuumaheidutust. Samuti täiendati tuumarelvadega neutraliseeritavate sõjaliste ohtude loetelu.

Euroopa Liit on teatanud, et Putini uued ähvardused kasutada tuumarelvi mitte-tuumariikide vastu ei muuda Euroopa kogukonna seisukohta Ukraina toetamise jätkamisel, edastas Ukrinform.net. Ta tõi ka välja Briti välisministri David Lammy sõnad, et Putin "puhub suitsu silma", kui ähvardab tuumarelvi kasutada.

Möödunud nädalal Viinis toimunud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) julgeolekukoostöö foorumil meenutas USA delegatsiooni relvastuskontrolli nõunik Daniel Wartko Venemaale, et tuumarelvade kasutamist ei saa pidada "taktikaliseks" ei oma olemuselt ega tagajärgedelt ja et tuumarelvi ei tohi kasutada, lisas Ukrinform.net.