Opositsioonierakondade hinnangul on riigieelarve läbikukkunud

Peaminister Kristen Michal (RE) andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia. Opositsioonierakondadelt pälvisid need vaid kriitikat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teie kärped on mikroskoopilised. Neid näeb ainult mikroskoobi all ja Isamaa poolt kingin ma teile, valitsusele, selle töö puhul, mis te olete teinud, väikese mikroskoobi. Võtke ennast kokku, armas valitsus," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul kutsuvad maksutõusud esile täiendava inflatsiooni ja tuhanded inimesed kaotavad töö.

Ka riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats peab riigieelarvet keskklassi hävitavaks. Tema sõnul kümnendat kvartalit kestvale majanduslangusele eelarve lahendust ei paku.

"Me oleme mitmeid kordi juba sisse andnud pangamaksu eelnõu ja järjepidevalt valitsus koos sotsidega on seda ju tegelikult maha hääletanud. Me räägime siis suurte korporatsioonide maksust, kes tegutsevad meil internetis - on siis Facebook, Youtube - neid kohti on, kust tegelikult võtta. Mitte mingil juhul ei tohi tarbimismakse tõsta," rääkis Laats.

EKRE saadikud jätsid protesti eesmärgil eelarve üleandmiseks riigikogu suurde saali ilmumata. Erakonna esimees Martin Helme ütles, et EKRE-t riigikogus enam ammu ei kuulata.

"Kui küsida, et mida me teeksime teistmoodi, siis tuleb hästi selgelt öelda, et makse tuleb alandada, kõik tehtud maksutõusud tuleb tagasi pöörata. Ja tegelikult tuleb loobuda kogu sellest rohepöörde ideoloogiast, sest see on see, mis viib meid pankrotti," ütles Helme.

"See eelarve ongi maksutõusude eelarve. Meil tuleb järgmine aasta automaks, meil tõuseb käibemaks, tulumaks. Siin terve rida muid kulusid tuleb juurde, ka ettevõtetele tehakse tegelikult makse juurde. Pigem tuleb rõhutada, et ta süvendab Eestis majanduskriisi ja tekitab vaesust juurde," lisas Helme.

Ka parlamenti mittekuuluva erakonna Parempoolsed esimehe Lavly Perlingu hinnangul on riigieelarve läbikukkunud. Ettevõtete tulumaksuga kaob Perlingu sõnul Eesti konkurentsieelis ning riik ei tee piisavalt majandust elavdavaid investeeringuid.

"Fakt on see, et 10 kvartalit majanduslangust ja meie eelarve kulud suurenevad. Kärpeid ei ole, isegi külmutamist ei ole. Seda lihtsat põhimõtet, et proovime järgmisel aastal samade kuludega hakkama saada, mis sellel aastal. Aga see teine on veel tõsisem läbikukkumine. See on sisuliselt petueelarve, sellepärast, et me ju teame, et meile on serveeritud seda selliselt, et maksutõuse on vaja, head ettevõtjad, head inimesed, selleks, et see panna kaitsekuludesse. Võrreldes maksutõusudega väga marginaalne osa läheb ju riigikaitsesse," kommenteeris Perling.

"Me ei ole ühegi maksutõusu poolt, sest me väidame, et see debatt, mida meile serveeritakse, et milline maksutõus on vähem kehv, see juba on eos vale debatt. Ehk me peaksime vaatama, et maksutõuse ei ole vaja. Vastupidi, Rootsi näide, vaja on alandada makse," lisas Perling.

Riigikogu opositsioon ühtegi eelarve vastuvõtmist takistavat sammu täna välja pakkuda ei osanud.