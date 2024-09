Saksamaa ja Prantsusmaa tahavad EL-Briti rändelepet

"Usume, et Brexitil on olnud väga kahjulikud tagajärjed meie rändepoliitika sidususele. Ühendkuningriigi ja Schengeni ala vahelist inimvoogu reguleerivate sätete puudumine aitab selgelt kaasa ebaregulaarsete voogude dünaamikale – ja ohtudele nende inimeste jaoks, kes kasutavad seda marsruuti La Manche'i väinas ja Põhjameres," seisis Prantsuse endise siseministri Gérald Darmanini ja Saksa siseministri Nancy Faeseri kirjas Euroopa Komisjonile, millega said tutvuda Prantsuse uudisteagentuur AFP ja Briti väljaanne The Times.

"Uus Briti valitsus, mis demonstreerib kavatsust teha EL-iga konstruktiivset koostööd, näib meile soodustavat konkreetseid edusamme selles küsimuses," lisasid ministrid oma kirjas.

Briti siseminister Yvette Cooper kohtub järgmise nädala kolmapäeval Itaalias Mirabella Eclanos toimuval G7 ministrite kohtumisel Faeseri ja Prantsuse uue siseministri Bruno Retailleau kui ka nende Itaalia kolleegi Matteo Piantedosiga.

"Taastame oma suhted Euroopaga, mida toorid nii hoolimatult kohtlesid, kuid meie punased jooned pole muutunud," ütles Cooperile lähedane allikas.

Briti konservatiivid on süüdistanud võimule tõusnud leiboriste valmisolekus rullida Euroopa Liidu ja illegaalsete migrantide jaoks lahti punane vaip.

"[Peaminister Keir] Starmer teeks kõik, et EL-ile läheneda. See on mees, kes tegi kampaania teiseks referendumiks ja ütles, et kõik immigratsiooniseadused on rassistlikud. EL ei jõua ära oodata, millal saab leiboristid oma pilli järgi tantsima panna," ütles tooride varikabineti siseminister James Cleverly.

Briti valitsus on andnud märku valmisolekust teha EL-iga koostööd ebaseadusliku rände vallas, eelkõige La Manche'i väina või Põhjamerd ületavate migrantide tagasisaatmisel, kuid mis tahes kokkuleppel on teatud piirangud. EL püüab kaasata Ühendkuningriiki Euroopa koormuse jagamise mehhanismi, sealhulgas osalemist migrantide ümberjagamise kvoodisüsteemis, et leevendada survet, mida peavad taluma Itaalia või Kreeka neisse riikidesse saabunud varjupaigataotlejate pärast

"Me loodame suuresti komisjonile, et see tegeleks samaaegselt seadusliku rände, eriti pere- ja töörände, ebaseadusliku sisserände vastase võitluse ja varjupaigaõiguse küsimustega koos meie Briti partneriga," seisab kirjas.

Briti siseministrile lähedane allikas ütles, et valitsus lükkab tagasi kõik EL-i nõudmised, mis suurendaks rändesaldot või viiks Suurbritannia Euroopa rändekvootide alla.

"Viimase valitsuse ajal on rändesaldo kolmekordistunud ja me vähendame seda," ütles allikas. "Mingisugust naasmist täieliku liikumisvabaduse juurde ega osalemist EL-i ebaseadusliku rände kvoodikavas ei tule," lisas allikas.

Peamiselt tunnevad Prantsusmaa ja Saksamaa muret selle pärast, et kokkulepitud kontrolli puudumine ja varjupaigaeeskirjade, sealhulgas tagasisaatmislepingute puudumine on tõmbetegur, mis meelitab ebaseaduslikke sisserändajaid Euroopa ühtsesse viisaruumi, Schengeni alasse.

"Prantsusmaa ja Saksamaa on nende geograafilist asukohta arvestades eriti mõjutatud," seisis kirjas.

"Selle nähtuse ulatus puudutab kogu EL-i, kuna asjaomased rändeteed läbivad kontinendi ja väljaminevad vood moodustavad peaaegu kolmandiku Schengeni alale ebaseaduslikest sisenemistest," öeldakse kirjas.

EL-i piiriagentuuri Frontexi viimased andmed selle aasta jaanuarist augustini kinnitavad seda muret, kuna nende andmete kohaselt liikus 139 455 ebaseaduslikult Schengeni alale saabunust Ühendkuningriiki edasi 29 protsenti.

Probleem on kasvanud selleni, et 41 078 migranti, kes üritasid aasta esimese kaheksa kuu jooksul Euroopast Ühendkuningriiki liikuda, on peaaegu võrdne Vahemere keskosa kaudu Euroopasse sisenenute arvuga, mis oli 41 250.

Prantsusmaa ja Saksamaa on mures selle pärast, et kui Ühendkuningriik EL-ist lahkus, väljus ta ka ühistest varjupaigareeglitest ja muutus nii atraktiivseks sihtkohaks, mis aitab kaasa Euroopa rändekriisile.

"Isikute liikumist Ühendkuningriigi ja Schengeni ala vahel reguleerivate sätete puudumine aitab ilmselgelt kaasa ebaseaduslike rändevoogude hoogustumisele," seisis kirjas. "Juriidiliste meetmete puudumine Ühendkuningriigis julgustab inimesi põranda alla minema ja tugevdab inimkaubanduse võrgustikke."