Zelenski: on oluline, et Ameerika mõistaks Ukrainat õigesti

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus oma võiduplaaniga USA-sse ajal, mil seda nagu ei olegi kellelegi näidata. Üks president pakib asju, järgmine veel ei tea, et temast saab president. Zelenskil, kellel pole aega oodata, tuli kohtuda kolme võimaliku otsustajaga ning nende selja taha jäävate mõjukate poliitikutega.

USA president Joe Biden teatas küll kaheksa miljardi dollari suurusest sõjalisest abist, mille hulka kuuluvad esmakordselt ka täppisjuhitavad liugpommid, mille laskeulatus on kuni 130 kilomeetrit ja see annab ukrainlastele võimaluse Vene vägesid ohutumast kaugusest rünnata. Kuid see ei ole ilmselgelt see, mida Zelenski ootas. Tema ootas luba kasutada Venemaa vastu lääne kaugmaarelvi. Ja ilmselt oli võiduplaan sellele suuresti üles ehitatud.

"Praegu peame tugevdama Ukraina positsiooni lahinguväljal. Ja sellepärast teatan täna uhkusega uuest, 2,4 miljardi dollari suurusest abipaketist. Samuti olen andnud Pentagonile korralduse eraldada kogu ülejäänud Ukrainale mõeldud julgeolekuabi rahalised vahendid minu ametiaja lõpuks, hiljemalt 20. jaanuariks," lausus Biden.

"Täna on meil uus toetuspakett, 7,9 miljardit dollarit, sellest on palju abi ja ma esitasin president Bidenile võiduplaani," ütles Zelenski.

Kohtumisel demokraatide presidendikandidaadi Kamala Harrisega jäi kõlama mõte, et Ukraina ei tohiks loovutada meetritki oma territooriumist ning Putinile alla anda ei või. Vaatlejate hinnangul jätkaks Harris presidendina Ukraina suunal ilmselt üsna samasugust poliitikat kui Biden.

"Ajalugu on meile näidanud, et kui lubame Putini-sugustel agressoritel karistamatult maad haarata, siis nad ei peatu. Ja Putin võib suunata oma pilgu Poolale, Balti riikidele ja teistele NATO liitlastele," ütles Harris.

Ukraina toetamise küsimuses on demokraadid ja vabariiklased üldjoontes üksmeelel, suureks erandiks on vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump, kelle Zelenski suutis oma USA visiidi ajal välja vihastada, külastades Pennsylvania osariigi relvatehast vaid koos demokraatidega.

Trump teatas, et see on otsene sekkumine USA presidendivalimiste kampaaniasse ning tema Zelenskiga kohtuda ei kavatse. Ta süüdistas Ukraina presidenti soovimatuses rahulepet sõlmida ning väitis taaskord, et kui tema oleks jäänud presidendiks, poleks Putin Ukrainat rünnanud.

"Putin ütles mulle tihti, et ta peab mind enda jaoks väga oluliseks. Ja mina ütlesin: Vladimir, ära isegi mõtle selle peale! Ta poleks seda kunagi teinud," lausus Trump.

Kuid nad kohtusid siiski. New Yorgis Trump Toweris.

"Me kohtume. Ma usun, et jään temaga eriarvamusele. Noh, ta ei tunne mind, aga ma ei nõustu temaga, kuid ma ütlen talle seda. Usun, et suudan sõlmida kokkuleppe president Putini ja president Zelenski vahel väga kiirelt," lausus Trump enne kohtumist.

"Nii et meil on teiega omavahel väga head suhted ja nagu te teate, mul on väga head suhted ka president Putiniga, ja ma arvan, et kui võidame, saame selle kõik väga kiiresti lahendatud," ütles Trump kohtumisel Zelenskiga.

Nädal Ameerikas võttis Zelenski oma rahva jaoks kokku nii: "Nagu oleme algusest peale soovinud, nii esitletigi võiduplaani mõlemale presidendikandidaadile. Kohtusime asepresident Kamala Harrisega, vestlesime pikalt. Ja kohtusime Donald Trumpiga. Meie vestlus kestis pea tunni. Ukraina jaoks on oluline, et Ameerika mõistaks Ukrainat õigesti. Täpselt nii, nagu see on. See Vene sõda peab lõppema ja see peab lõppema õiglaselt, et agressor ei teeks enam kunagi seda, mida Venemaa täna teeb."