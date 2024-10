Mark Rutte sai ametlikult NATO peasekretäriks

Rutte sõnul on NATO peasekretärina tema prioriteet Ukraina.

"Peame tagama, et Ukraina võidaks suveräänse, sõltumatu ja demokraatliku riigina," ütles Rutte teisipäeval Brüsselis asuvas NATO peakorteris.

Vastates ajakirjanike täpsustavatele küsimustele tema prioriteetide kohta alliansi peasekretäri ametikohal, rõhutas Rutte, et esimesel kohal on Ukraina.

Samas tõi ta välja ka NATO kollektiivkaitse ja heidutuse olulisuse.

"Me peame tegema rohkem ka oma kollektiivkaitse ja heidutuse vallas, peame investeerima rohkem, kaotama lüngad võimekustes ja püüdma saavutada kõik NATO seatud eesmärgid," sõnas Rutte.

"Kolmandaks, peame tegema rohkem veendumaks, et me oleme tegelikult ehitanud üles partnerlustele, mis on loodud aastate jooksul, sealhulgas Kaug-Idas. Nii et ma arvan, et võrdselt olulised on kõik kolm," rääkis Rutte.

Rutte ütles enne tseremooniat, et ta on võimeline tegema koostööd ükskõik kumma kandidaadiga, kellest saab järgmine USA president.

"Ma ei ole mures. Ma tean mõlemat kandidaati väga hästi. Ma töötasin neli aastat Donald Trumpiga," ütles Rutte.

Rutte töötas Hollandi peaministrina peaaegu 14 aastat 2010. aastast kuni 2024. aastani. Selle aja jooksul juhtis ta nelja koalitsioonivalitsust.

Endine NATO peasekretär Jens Stoltenberg hakkab väidetavalt tööle maineka Müncheni julgeolekukonverentsi korraldusmeeskonnas, mis pakub maailma liidrite foorumit, kus arutada praegusi ja tulevasi ohte ning riske.