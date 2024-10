Iguumenja Filareta: patriarhi seisukoht Ukraina sõjast on tema isiklik arvamus

Kui veel enne möödunud kevadet võis olla kahtlusi selles, mida arvab Venemaa kõrgeim kirikujuht patriarh Kirill sõjast Ukrainas, siis maskid langesid täielikult, kui kirikujuht kutsus ülestõusmispühade jumalateenistusel Moskvas kaitsma "Venemaa pühasid piire".

Kui Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku Tartu vikaarpiiskop Danieli sõnul otsivad nemad viise Vene kiriku mõju vähendamiseks, siis Pühtitsa klooster on erijuhtum. Neil on alates 1990. aastast stavropigiaalne staatus, millest nad ei kavatse ise loobuda.

"Stavropigiaalne staatus tähendab seda, et meie vaimne keskus on patriarh. Me oleme iseseisev juriidiline üksus. Me ei allu ühelegi piiskopkonna ega metropoliidi ühendusele. See on kloostri jaoks kõrge staatus. Selliseid kloostreid on vähe. Me hindame seda staatust," selgitas iguumenja Filareta (fotol vasakul).

Teisisõnu tähendab see, et siinne klooster on ainus Euroopa Liidus, mis allub vahetult Moskva patriarhile. Eristaatuse sai klooster eelmiselt Moskva patriarhilt Aleksius II, kes teatavasti sündis Tallinnas. Filerata väitel sunnivad siinsed kohalikud poliitikud neid kloostri põhikirja rikkuma.

"Meie jaoks on kloostri põhikiri nagu põhiseadus, ainult vaimne. Üks selle punktidest ütleb, et jurisdiktsiooni ei saa muuta."

Kuigi tänavu mais tunnistas riigikogu Moskva patriarhaadi Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks, on siinse kloostri esindaja väitel arusaamatu, miks neid tiritakse poliitilistesse manipulatsioonidesse.

"Me elame ja palume Jumalalt rahu maailmale, mälestame… Miks me peame kuidagi reageerima mingitele poliitilistele vaadetele? Sellest ma aru ei saa. Me jätsime ilmaelu maha. Miks maailm meie juurde tungib? See on minule arusaamatu," rääkis iguumenja Filareta.

Tänavu märtsis võttis Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill Maailma Vene Rahvaste Nõukogu konverentsil vastu dokumendi, mis kuulutas agressiooni Ukrainas pühaks sõjaks, milles Venemaa ja selle rahvas kaitseb püha Venemaa ühist spirituaalset ruumi, sealhulgas ka maailma globalismi ja satanismi kätte langenud lääne eest.

Ajakirjaniku küsimusel peale, kas ta nõustub patriarhiga, kes nimetab seda pühaks sõjaks, vastas iguumenja Filareta: "See dokument või tema kõne ei oma kirikus juriidilist jõudu. See ei tulnud kirikukogult, kes võtab vastu dokumente. See ei ole Püha Sinodi dokument. See on tema kui inimese isiklik arvamus. Ongi kõik. Seega pole vaja pidada ühe inimese arvamust, seisku ta pealegi kiriku eesotsas, kogu õigeusu kiriku kõikide liikmete arvamuseks. See on mu meelest põhiline viga, mida teevad poliitikud, kes näevad selles mingit dokumenti, mis justkui kohustab meid kõiki patriarhi seisukohta jagama."

Kohalikud poliitikud nõuavad siinsete koguduste lahti sidumist Vene õigeusu kirikust, ent vaatamata saatemeeskonna pingutustele ei õnnestunud teada saada, mida arvab sellest Venemaal asuv Moskva patriarhaadi peakirik.