Tallinna lennujaam plaanib lennufirmadele kehtestada julgestustasu

Novembrist vähendavad lennufirmad Ryanair ja SAS oluliselt otselende Tallinna-Stockholmi liinil. Tallinna lennujaama juhi Riivo Tuvikese sõnul on see seotud talvise madalhooajaga, kuid see ei tähenda, et lennujaam Tallinna uusi lende ei otsi.

"Lennuliikluse elavdamisega tegeleme me iga päev. Meil on olemas liinitoetusprogramm, mille maht on umbes 4,5 miljonit eurot aastas, millega me investeerime liinivõrku. Ja see on väga oluline tööriist, millega me liine juurde loome," lausus Tuvike.

Selleks, et Eesti oleks lennufirmadele konkurentsivõimeline sihtkoht, on valitsus otsustanud Tallinna lennujaama toetada. Teatavasti otsustas juba eelmine valitsus anda 14,5 miljonit aastateks 2024–2027, et lennujaam ei tõstaks lennujaamatasusid. Seda raha pole lennujaam siiski veel kätte saanud.

"Päris kätte veel saanud ei ole, aga me töötame selle nimel, et see jõuaks meieni," ütles Tuvike.

"Lennujaamale 14,5 miljonit eurot investeeringuteks maksta – see on juba varasem otsus. Iga-aastaselt maksab riik lennujaamale toetust 10 miljonit eurot, mille eest peetakse üleval regionaalseid lennujaamu, tasutakse igasuguste julgestusteenuste eest ja osaliselt selle arvelt on võimalik maksta liinitoetust. Seda toetust me veidi kärbime, arvestades sellega, et kärped meil toimuvad," lausus taristuminister Vladimir Svet.

Minister Svet usub siiski, et lennujaam ei saa mööda tasude tõstmisest.

"Praegu oleks sellest rääkida pigem vale, olukorras, kus hinnad kasvavad ja kus lõppkokkuvõttes lennujaamal endal on vaja täiendavaid rahastusallikaid leida. Ma arvan, et meilt tuleb hakata seda arutama tulevikus, praegu ilmselt teatud tõus võib tulla," lausus Svet.

"Riigi poolt on olemas meil toetus julgestuse ja pääste finantseerimiseks. Tõsiasi on, et see toetus ei kata ära kõiki kulusid ja meil tuleb leida siis nendele kuludele kate. Mida me lähiajal plaanime, on julgestustasu rakendamine. Meil on konsultatsiooniprotsess käimas, me planeerime seda järgmise aasta 1. aprillist," ütles Tuvike.