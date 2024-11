Tallinna lennujaamatasude tõus välisreise eriti ei mõjuta, küll aga Eesti saartele lendu

Tallinna lennujaam kehtestab julgestustasu kaks eurot ja 87 senti ning erivajadusega reisijate tasu kerkib pea 50 sendini. Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennujaamas lisandub tasu aasta algusest ning Tallinna ja Tartu lennujaamas alates aprillist.

Tallinna Lennujaama juhi Riivo Tuvikese sõnul on julgestusteenuse kulud kasvanud viimase aasta jooksul pea 30 protsenti. Lätis ja Soomes on julgestustasu ligi kuus eurot.

"See kolm eurot ei ole ju ka teab kui palju suur. Mõistetakse neid põhjuseid, aga ma ei saa ka kindlasti öelda, et kõigile see meeldib. /.../ Aga mida me täna teame, et näiteks Air Baltic avab järgmisel aastal hoopis viis uut liini," rääkis Tuvike.

Tallinna lennujaam tõstis ka eelmisel aasta tasusid ja see ei meeldinud Ryanairile. Mida seekord kavatseb Ryanair teha, ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" lennufirmalt teada saada.

"Ei oska seda öelda, eks seda siis aeg näitab. Aga nagu ma ütlesin, siis selline liinivõrgu korrigeerimine toimub alati, sõltumata sellest, kas tasud tõusevad või tasud alanevad isegi," ütles Tuvike.

Lennundusekspert Sven Kukemelgi sõnul tegi Tallinna lennujaam alates aprillist tõusva tasuga kavala käigu, sest siis algab jälle aktiivne lennundushooaeg.

"Neil ole tänasel hetkel ka meedia vaatest mitte ühtegi põhjendust, miks nad peaksid enne 1. aprilli midagi maha võtma. /.../ Kui Ryanair tahab nüüd midagi maha võtta suveks, siis suvel ikkagi teenivad lennufirmad raha. Ehk siis küsimus on selles, miks kannatada ära terve talv ja siis mitte võtta siit kasumit suvel," kommenteeris ta.

Välisreise uus tasu eriti ei mõjuta, kuid Eesti saartele lendamisel oleks see tasu juba küllaltki suur, ütles Kukemelk. Kuid praegu pole otsustatud, kas selle tasu maksab kinni reisija või riik, kinnitas lennujaam.