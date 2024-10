Iraan ründas Iisraeli 200 ballistilise raketiga

Iraan korraldas teisipäeva õhtul Iisraelile ulatusliku raketirünnaku, saates riigi suunas 200 ballistilist raketti. Iisrael teatas pärast rünnakut, et kaks inimest sai kergelt vigastada.

Olulised sündmused seoses Iraani raketirünnakuga:

- Iisraeli tabas Iraani raketirünnak;

- Iraan saatis Iisraeli pihta ligi 180 ballistilist raketti;

- Iisrael andis märku, et maksab rünnaku eest kätte;

- Tel Avivis sai tulistamises viga seitse inimest;

- Iraan teatas, et rünnak oli vastus Hamasi ja Hezbollah' juhtide tapmisele;

- USA teatas juba varem, et Iraan plaanib korraldada Iisraeli vastu ballistiliste rakettide rünnaku;

- Valge Maja: Iraani raketirünnak oli ebatõhus

Iisraeli tabas Iraani raketirünnak

Õhuhäiresireenid kõlasid kogu Iisraelis ning riigi õhutõrje tulistab alla Iraani rakette, vahendas CNN.

CNN-i meeskond teatas, et Jeruusalemma ja Haifa kohal on kümneid rakette. Mitmed lasti alla. Jeruusalemmas oli kuulda kümneid plahvatusi.

Telekanali CNN Jim Sciutto ajakirjanik jagas ka videot raketirünnakust.

Missile or missile fragment impacts in downtown Tel Aviv pic.twitter.com/q7OPhvRiZl — Jim Sciutto (@jimsciutto) October 1, 2024

Iraan saatis Iisraeli pihta ligi 180 ballistilist raketti

Iisraeli meedia teatas, et Iraan saatis riigi pihta ligi 180 ballistilist raketti. Iisraeli ärikeskuses Tel Avivis sai kaks inimest kergelt vigastada.

Iisraellased said umbes poole üheksa paiku ( Eesti aja järgi) teate, et nad võivad pommivarjenditest lahkuda, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari teatas seejärel, et Iraani suunast hetkel rohkem ohtu ei ole.

Rakettide lennates idast Iisraeli poole, kostsid plahvatused ka Jordaania pealinna Ammani kohal, kui Iisraeli liitlased asusid neid alla tulistama, ütles AFP korrespondent.

Jordaania ütles, et tema õhutõrje reageeris rakettidele ja droonidele.

USA president Joe Biden andis sõjaväele korralduse toetada Iisraeli kaitset ja tulistada alla Iraani rakette, teatas Valge Maja.

Iraani raketikild tappis Läänekaldal palestiinlase

Langev raketikild Iisraeli pihta tulistatud Iraani raketist tappis teisipäeval okupeeritud Läänekaldal palestiinlase, ütles kohalik kuberner AFP-le.

"Jeerikos hukkus palestiinlasest töötaja, kui taevast alla raketitükid teda tabasid," ütles Jeeriko kuberner Hussein Hamayel AFP-le.

Iisrael andis märku, et maksab rünnaku eest kätte

"Sellel rünnakul on tagajärjed. Meil on plaanid ja me tegutseme valitud ajal ja kohas," ütles Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari.

Iraan teatas, et rünnak oli vastus Hamasi ja Hezbollah' juhtide tapmisele

Iraani ametlik uudisteagentuur IRNA teatas, et islamivabariik korraldas raketirünnaku Tel Avivile, Iisraeli ärikeskusele.

Iraani revolutsioonikaart kuulutas teisipäeval, et raketilöök Iisraelile on vastus islamiliikumiste Hizbollah' ja Hamas juhtide tapmisele, ning ähvardas purustavate rünnakutega oma piirkondliku põlisvaenlase vastu, kui see kättemaksu üritab.

"Vastuseks (Hamasi juhi) Ismail Haniyeh', (Hezbollah' juhi) Hassan Nasrallah' ja (kaardiväe komandöri) Nilforoshani märtrisurmale võtsime sihikule okupeeritud alade (Iisraeli) südame," seisis revolutsioonikaardi avalduses, mille edastas uudisteagentuur Fars.

"Kui sionistlik režiim reageerib Iraani operatsioonidele, ootavad teda purustavad rünnakud," vahendas Iraani uudisteagentuuri Fars.

Üks Iraani kõrge ametnik ütles uudisteagentuurile Reuters, et Teheran andis eelnevalt diplomaatiliste kanalite kaudu USA-le teada, et ründab Iisraeli. Samuti teavitas Iraan ka Venemaad, et korraldab Iisraeli vastu rünnaku.

USA teatas juba varem, et Iraan plaanib korraldada Iisraeli vastu ballistiliste rakettide rünnaku

"USA-l on märke, et Iraan valmistub peatselt korraldama ballistiliste rakettide rünnakut Iisraeli vastu. USA teeb aktiivselt kaitseettevalmistusi, et kaitsta Iisraeli selle rünnaku eest," ütles Valge Maja kõrge ametnik.

USA teade tuli pärast seda, kui Iisrael alustas Liibanonis maavägede operatsiooni.

USA saatkonna töötajad said ka siis käsu minna koju ning valmistuda selleks, et neil tuleb minna pommivarjenditesse. Hoiatus saabus vahetult pärast seda, kui Valge Maja ametnik teatas, et Iraan valmistub Iisraelile raketilööki andma, vahendas The Times.

Valge Maja: Iraani raketirünnak oli ebatõhus

Iraani ballistiliste rakettide rünnak Iisraeli vastu löödi tagasi ja oli ebatõhus, teatas teisipäeval Valge Maja, tunnistades USA osalust mõne rünnaku tõrjumisel.

"Praegu teadaolevate andmete põhjal näib, see rünnak olevat tagasi löödud ning oli ebatõhus," ütles USA presidendi Joe Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ajakirjanikele.

Tel Avivis sai tulistamises viga seitse inimest

Tel Avivis sai teisipäeval tulistamises viga vähemalt seitse inimest, teatas kohalik päästeteenistus.

Politsei teatel kahtlustatakse, et tegemist on terrorirünnakuga.

"Vähemalt seitse inimest on saanud haavata kahes eri paigas," ütles Iisraeli päästeteenistuse Magen David Adomi juht Eli Bin.

"Parameedikud osutavad abi hulgale ohvritele erinevates seisundites, nende seas teadvusetud ohvrid," teatas päästeteenistus.