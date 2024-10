WSJ: Iisraeli õhurünnakul Iraanis võib olla laiem mõju regioonile

USA ja Iisraeli ametnike sõnul tabasid Iisraeli sõjalennukid laupäeva varahommikul tunde kestnud rünnaku ajal Iraani sõjalisi objekte kolmes provintsis, sealhulgas kolme Venemaalt tarnitud õhutõrjesüsteemi kompleksi S-300 ning lisaks sai tabamuse ka neljas õhutõrjesüsteem. Iisraeli kinnitusel muudeti kõik õhutõrjesüsteemid kasutuskõlbmatuks, vahendas WSJ.

Iisraeli rünnak toimus pärast USA tugevat survet, et ta hoiduks ründamast Iraani tuuma- ja naftarajatisi. Pärast Iisraeli õhurünnakut kutsus Washington Iraani üles hoiduma nüüd edasisest eskalatsioonist.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles pühapäeval peetud kõnes, et Iisrael on Iraanile kahju tekitanud ja kuigi ta ei täpsustanud selle sisu, tõdes Iraani liider, et vaatamata sellele, et Iisrael liialdab rünnaku mõjuga, oleks vale ka rünnaku tagajärgi pisendada või nimetada seda ebaoluliseks. Aastast 1989 Iraani juhtinud Khamenei hoidus lubamast karmi kättemaksu, nagu ta on teinud varasemalt, pärast Iisraeli eelnevaid rünnakuid.

Iisraeli ja Iraani vastasseis on saanud uue vormi

Iraani kaitsevõime edukas kärpimine tähistab uut peatükki Iisraeli vastasseisus islamivabariigiga, tõdes WSJ. See nõrgestas Iraani õhutõrjet ja tõi esile märkimisväärse tasemete erinevuse kahe vaenupoole sõjalistes võimetes. Iisrael väidab, et tema õhujõud saavad nüüd vabamalt tegutseda Iraani õhuruumis.

Mõttekoja Washington Institute vanemteadur ja Iraani sõjaväe ekspert Farzin Nadimi ütles lehele, et Iraan peab nüüd tegema tõsist mõttetööd ja kulutama palju raha õhukaitsesüsteemide loomiseks, mis suudaks selliseid uusi ohte tõrjuda. "Iraan on sõjalis-tööstuslik riik. Seal on väga palju sihtmärke, mistõttu vajavad nad tõesti kogu kättesaadavat õhutõrjet," tõdes ta.

Aastakümneid on Iraan ja Iisrael pidanud omavahel kaudset võitlust. Iraan on relvastanud ja koolitanud relvarühmitusi, et häirida ja ähvardada oma vaenlasi, sealhulgas Iisraeli ning hoida konfliktid oma piiridest eemal. Iisrael on Iraanile survet avaldanud sabotaaži ja Iraani tuumaprogrammi juhtametnike mõrvamisega ning Iraani vägede ründamisega välismaal, sealhulgas Süürias.

Aga hiljutised sündmused on pannud kaks vaenlast teistsugusesse vastasseisu: otsesesse, ehkki pika vahemaa tagant peetavasse sõtta. Ja nad on pidanud seda väga erinevalt, märkis WSJ.

Iisrael: saime edasiseks suurema tegevusvabaduse

Iraan on kahel korral, aprillis ja oktoobris korraldatud õhurünnakuga suutnud üksikutel juhtudel tungida läbi Iisraeli õhutõrje, kuid seda ainult tänu sellele, et Iisraeli pihta on korraga tulistatud sadu rakette.

Samas on Iisrael kahel korral näidanud oma võimet tabada tundlikke Iraani sihtmärke, kusjuures Iraan on suutnud väga üksikuid tema relvadest, kui üldse, alla võtta. Eelmine Iisraeli rünnak tabas Iraani õhukaitseradarit aprillis. Laupäevases rünnakus osalesid Iisraeli kõige moodsamad hävitajad F-35, mis suudavad radaritele tabamatuks jääda, ütlesid missiooniga kursis olevad inimesed.

Iisrael kuulutas nädalavahetuse rünnaku suureks võiduks.

"Nüüd on Iisraeli riigil laiem tegutsemisvabadus ka Iraani õhuruumis," ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari laupäeval televisioonis edastatud briifingul.

IIsrael võib olla hävitanud kõik Iraani kompleksid S-300

Iisrael tabas aprillis üht Iraani Natanzi tuumarajatise lähedusse paigutatud õhukaitsepatareid S-300, kui ta ründas Iraani kättemaksuks selle korraldatud massiivse õhurünnaku eest, mille käigus tulistas Iraan Iisraeli pihta 300 raketti ja drooni. Arvatakse, et laupäevane rünnak tabas enamikku, kui mitte kõiki ülejäänud õhutõrjekomplekse S-300.

Kuigi rünnaku kahjusid alles hinnatakse, on ekspertide sõnul asjaolu, et Iisrael suutis tabada Iraani kõige moodsamat õhukaitset ja mõnda selle kõige tundlikumat sõjaväeobjekti, märkimisväärne.

See näitab, et Iraani õhutõrje on moodsa ründetehnoloogia suhtes haavatav. See on ebatõhus kaitsmaks Iraani õhuruumi paremini varustatud vastaste, eriti Iisraeli eest, kommenteeris Californias Montereys asuvas mereväe aspirantuurikoolis tegutsev Iraani sõjaväge uuriv ekspert Afshon Ostovar. "Neid süsteeme ei ole lihtne asendada. Tõenäoliselt on Iraanil mõned asendused, kuid sellegipoolest võis Iisrael sillutada omale teed sellele, et tulevased rünnakud oleksid lihtsamad," rääkis ta lehele.

Maa-õhk tüüpi õhutõrjesüsteem S-300 on raketisüsteemide perekond, mis töötati Nõukogude Liidus välja 1960. ja 1970. aastatel ning mida nüüd kasutatakse lennukite, droonide ning teatud määral ka tiibrakettide ja ballistiliste rakettide allatulistamiseks. Venemaa tarnis S-300 süsteeme Iraanile 2016. aastal pärast üheksa-aastast viivitust, mis tekkis tuumaläbirääkimiste ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu.

Kuigi õhukaitsesüsteemide parameetrite üksikasjad ei ole avalikult teada, usuvad eksperdid, et Iraan sai kogu tellimuse raames 40–60 raketilaskeseadet, millest igaüks mahutab korraga kuni neli raketti.

Vene õhutõrjesüsteem S-300 sõjandusmessil Moskvas 2013. aastal. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Selliseid õhutõrjesüsteeme kasutatakse kõrge väärtusega sihtmärkide, Iraanis näiteks tuumaobjektide ja ametlikeks lendudeks kasutatava Mehrabadi lennujaama kaitsmiseks. Nadimi sõnul, kelle info põhineb Iraani allikatel ja satelliidipiltidel, hoitakse ühte raketipatareid pidevalt Khamenei läheduses, näiteks kui ta külastab oma kodulinna Mashhadi riigi idaosas.

Iraan on ise ehitanud mobiilse pikamaa õhutõrjesüsteemi Bavar-373, mis Teherani väitel suudab konkureerida ka Vene moodsama süsteemiga S-400. Sellel on ka hulk vähemmoodsaid kodumaiseid õhutõrjesüsteeme, millega saab asendada kahjustatud õhutõrjepatareisid, ütles Nadimi.

Iraan on pikka aega soovinud Venemaalt osta täiustatud süsteeme S-400, kuid lääne ametnike sõnul pole seni tõendeid, et Teheran oleks neid saanud.

Rünnak tõi esile Iraani koostöö piirid Venemaa ja Hiinaga

Kui Iisrael võlgneb suure osa oma sõjalisest võimest USA abile, siis Iraan on tuginenud peamiselt kodumaal arendatud tehnoloogiale ning Venemaa ja Hiina toetusele. Iraani haavatavuste äsjane avalikuks saamine tekitab aga küsimusi Moskva ja Pekingiga arendatava koostöö piiride ja väärtuse suhtes.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Teheran ja Moskva tugevdanud oma sõjalisi sidemeid ning Iraan on tarninud Vene relvajõududele droone ja ballistilisi rakette, väidavad Lääne ametnikud.

Hiina sõlmis 2020. aastal Iraaniga pikaajalise partnerluslepingu, mis hõlmas mõningast koostööd sõjaliste uuringute ja relvade arendamise vallas. Vene režiimijuht Vladimir Putin ütles aga pärast eelmisel nädalal peetud kohtumist oma Iraani kolleegiga, et Venemaa ja Iraan peavad lõpule viima oma pikaajalise strateegilise partnerluse ehitamise.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor William Burns ütles 2023. aasta juulis, et on märke Vene tehnikutest, kes töötavad Iraani kosmoserakettide programmi ja muude Teherani raketiprogrammide kallal. Arvatakse, et Iraani kosmoseprogramm on osa tema jõupingutustest töötada välja mandritevahelised raketid.

Nende suhetega kaasnevad siiski lisatingimused. Nii Venemaal kui Hiinal on strateegilised sidemed mõne Iraani piirkondliku rivaaliga, sealhulgas Saudi Araabiaga. Venemaa mõningad huvid Süürias langevad kokku Iisraeliga. Hiina, mis impordib poole oma energiast Lähis-Idast ja eelistab sealsete konfliktide püsimist raamides, on alati olnud tõrges Iraanile sõjalist abi andmast, ütles Iisraeli riikliku julgeoleku uuringute instituudi vanemteadur Raz Zimmt. Seda isegi siis, kui Peking on töötanud selle nimel, et aidata Iraanil USA sanktsioonidest mööda hiilida.

"Iraani suhted Venemaa ja Hiinaga on raamistatud ja järgivad iga riigi huve," ütles mõttekoja International Crisis Group Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika teemade vanemnõunik Dina Esfandiary. "See tähendab, et on aegu, kus Venemaa ja Hiina ei näe Iraani abistamist oma huvides."

USA ametnikud kahtlevad, kas Venemaa suudab pakkuda Iraanile kiiresti uut raketitõrjet ajal, kui sõda Ukrainas tema ressursse piirab. Mõned USA ametnikud usuvad, et viivitused võivad pingestada Venemaa-Iraani suhteid, mida ajalooliselt on iseloomustanud usaldamatus, märkis WSJ.

Rünnaku järel tundusid Iraani ametnikud Iisraeli rünnaku mõju pisendavat, mis viitab sellele, et Teheran ei plaani kohest jõulist vastust Iisraelile. Iraan teatas, et Iisrael tulistas rakette Iraagi õhuruumist ja süüdistas USA-d rünnaku kaasosaluses, kuna varustas Iisraeli moodsa relvastusega.

Ajatolla Khamenei rõhutas pühapäeval, et sõjaline surve ei tohiks heidutada Islamivabariiki moodsate relvade, näiteks suure lennu-ulatusega rakettide omandamise poole püüdlemisest.

Ostovar ütles, et Iraani soov omandada moodsaid sõjatehnoloogiaid võib Lähis-Idas ja kaugemalgi konflikte keerulisemaks muuta.

"Näiteks kui Venemaa varustaks Iraani õhutõrjepatareidega S-400 ja saadaks Vene üksused neid süsteeme mehitama, lisaks see Iisraeli jaoks veel ühe geopoliitilise riski kihi," ütles ta.