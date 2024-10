Iisrael viis oma jalaväe Liibanoni

Olulised sündmused seoses Iisraeli tegutsemisega Lähis-Idas:

- Iisrael teatas oma jalaväe- ja soomusüksuste sisenemisest Liibanoni;

- Iisraeli jätkas õhurünnakuid Liibanonis;

- Hezbollah' teatas kokkupõrgetest Liibanoni tunginud Iisraeli vägedega;

- Iraan pärast õhurünnakut Iisraelile: meie poolt on asi lõpetatud;

- Tšehhi vetostas Euroopa Liidu välisministrite ühisavalduse, mis plaaniti teha Iisraeli ja Liibanonis tegutseva šiiitide äärmusrühmituse Hezbollah teravnenud konflikti teemal;

Iisraeli jätkas õhurünnakuid Liibanonis

Iisraeli relvajõud jätkasid ööl vastu kolmapäeva, vaid mõni tund pärast Iraani ulatusliku raketilöögi tõrjumist, õhurünnakuid Liibanonile, tulistades selle pealinnas Beirutis asuvaid sihtmärke.

Iisrael jätkas kolmapäeva varahommikul Beiruti lõunapoolsete eeslinnade pommitamist, mis on Iraani toetatud relvarühmituse Hezbollah tugipunkt, teatas uudisteagentuur Reuters. Iisrael ründas piirkonnas vähemalt tosinat rühmituse sihtmärki. Mõnest kohast Beiruti eeslinnas nähti tõusmas suuri suitsusambaid.

Liibanoni julgeolekuallika sõnul tabas Beiruti lõunapoolseid eeslinnu kolmapäeva varahommikul kaks Iisraeli rünnakut. Uudisteagentuuri AFP korrespondendid kuulsid piirkonnast plahvatusi, millest üks oli väga vali, ja nägid suitsusammast kerkimas.

Iisrael andis teisipäeva hilisõhtul välja uued evakueerimiskäsud piirkonna jaoks, mis on pärast päevi kestnud tugevaid õhurünnakuid juba suuresti inimestest tühjaks jäänud.

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Avichay Adraee esitas sõnumirakenduses X piirkonna elanikele uue üleskutse evakueeruda, öeldes: "Te asute ohtlike Hezbollah' rajatiste läheduses, mille vastu Iisraeli kaitsevägi lähitulevikus jõudu rakendab," mainides konkreetselt Haret Hreiki piirkonda.

Iisrael on alates eelmisest nädalast korduvalt rünnanud šiialiikumise Hezbollah' kantsiks olevaid Beiruti lõunapoolseid eeslinnu, öeldes, et on sihikule võtnud rühmituse sihtmärgid.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et nende õhujõud jätkavad jõulisi rünnakuid Lähis-Idas ka ööl pärast seda, kui Iraan oli mõni tund varem tulistanud Iisraeli suunas ligi 200 raketti.

Iisrael teatas oma jalaväe- ja soomusüksuste sisenemisest Liibanoni

Iisraeli relvajõud teatasid kolmapäeval, et regulaarväe jalaväe- ja soomusüksused ühinevad maapealsete operatsioonidega Lõuna-Liibanonis, kuid lisasid, et nende tegevuse ulatus jääb piiratuks.

Iisrael teatas teisipäeval, et tema eriväelased ja õhudessantväe üksused ületasid avalikult väljakuulutatud maapealse operatsiooni raames piiri Liibanoniga ja sisenesid selle territooriumile.

Seejärel öeldi, et erivägede üksused olid mitu kuud korraldanud maapealseid reide Hezbollah' sihtmärkide vastu Liibanonis, mille käigus avastasid nad elamute all tunneleid ja relvapeidikuid.

Iisraeli 36. diviisi jalaväe- ja soomusüksuste lisandumine, mille hulgas on ka Golani brigaad, 188. soomusbrigaad ja 6. jalaväebrigaad, viitab sellele, et operatsioon on jõudnud kaugemale eriüksuste piiratud rünnakutest.

Iisraeli sõjavägi on öelnud, et maapealse operatsiooni eesmärk on hävitada Hezbollah' tunnelid ja muu piiriäärne infrastruktuur, aga mitte sihikule Beirutit või Lõuna-Liibanoni suuremaid linnu.

Hezbollah' teatas kokkupõrgetest Liibanoni tunginud Iisraeli vägedega

Šiialiikumine Hezbollah' teatas kolmapäeval kokkupõrgetest Liibanoni tunginud Iisraeli relvajõudude üksustega ja tulevahetusest piiril.

Iraani toetatud rühmituse võitlejatel oli kokkupõrge Iisraeli jalaväelastega, kes üritasid siseneda Adaysseh' külla, seisis avalduses.

Samuti rünnati Iisraeli vägesid piiril rakettide ja suurtükkidega, öeldi eraldi avalduses.

Iraan pärast õhurünnakut Iisraelile: meie poolt on asi lõpetatud

Iraan teatas kolmapäeva varahommikul, et tema teisipäeva õhtul tehtud raketirünnak Iisraeli vastu on edasiste provokatsioonide vältimiseks lõppenud. Samal ajal lubasid nii Iisrael kui USA Teheranile kätte maksta, süvendades hirmu laiema sõja puhkemise pärast regioonis.

"Meie tegevus on lõppenud, välja arvatud juhul, kui Iisraeli režiim otsustab rakendada täiendavaid vastumeetmeid. Selle stsenaariumi korral on meie vastus veel tugevam ja võimsam," ütles Iraani välisminister Abbas Araqchi kolmapäeva esimestel tundide sotsiaalmeediakanalis X tehtud postituses.

Teheran teatas, et rünnak oli vastus Iisraeli agressioonile Liibanonis šiiitide rühmituse Hezbollah' vastu ja Gazas terrorirühmituse Hamas vastu ning nende juhtide tapmise eest.

Kokku saatis Iraan teisipäeva õhtul Iisraeli suunas umbes 200 ballistilist raketti, millest valdava enamuse Iisraeli õhutõrje ning selle liitlased USA ja Ühendkuningriik maha suutsid võtta. Telekanal ABC News teatas USA ametnikele viidates, et Iraan tulistas poole tunni jooksul kahes laines kokku Iisraeli suunas 220 raketti. Iisraeli kaitsejõud ise rääkisid 180 raketist.

ABC teatel said mõned hooned Iisraeli pealinna Tel Avivi lähistel otsetabamuse, kuid suur osa rakette tehti juba kahjutuks Jordaania õhuruumis, kui nad Iisraeli poole lendasid. Kaks inimest olevat Tel Avivis siiski kergelt viga saanud.

Rünnakus sai surma üks Jeerikos elav palestiinlane ning samuti olevat Negevi kõrbes hukkunud üks beduiin.

Rakettide lendamisel idast Iisraeli poole kostsid plahvatused ka Jordaania pealinna Ammani kohal, kui Iisraeli liitlased asusid neid alla tulistama, ütles AFP korrespondent. Jordaania teatas, et ka tema õhutõrje reageeris rakettidele ja droonidele.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas Iraanile õhurünnaku järel vastulööki. "Iraan tegi täna õhtul suure vea – ja maksab selle eest," ütles ta teisipäeva hilisõhtul toimunud erakorralisel julgeolekukabineti nõupidamise eel.

"Me tegutseme. Iraan tunneb peagi oma tegude tagajärgi. Vastus on valus," ütles Iisraeli ÜRO suursaadik Danny Danon ajakirjanikele.

Iraani relvajõudude peastaap ütles riigimeedia edastatud avalduses, et Iisraeli igale vastusele järgneb Iisraeli infrastruktuuri laiaulatuslik hävitamine. Samuti teatas see, et võtaks sihikule iga asjaga seotud Iisraeli liitlase objektid piirkonnas.

Iraani väed kasutasid teisipäeval esimest korda hüperhelikiirusega rakette Fattah ja 90 protsenti rakettidest tabas edukalt oma sihtmärke Iisraelis, teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi.

Hirmud, et Iraan ja USA võidakse kaasata piirkondlikku sõtta, on suurendanud Iisraeli rünnakut Liibanoni vastu viimase kahe nädala jooksul, sealhulgas esmaspäeval maapealse operatsiooni algust ja aasta aega kestnud konflikti Gaza sektoris.

Pentagon teatas, et USA mereväe sõjalaevad tulistasid kümmekond püüdurraketti Iraani rakettide pihta, mis suundusid Iisraeli poole. Suurbritannia teatas, et tema väed mängisid oma osa selles, et hoida ära olukorra edasine eskaleerumine Lähis-Idas, täpsustamata detaile.

USA president Joe Biden väljendas USA täielikku toetust Iisraelile ja nimetas Iraani rünnakut "ebatõhusaks". Asepresident Kamala Harris, demokraatide kandidaat USA presidendiks, toetas Bideni seisukohta ja ütles, et USA ei kõhkle oma huve Iraani vastu kaitsmast.

Analüütikud: Hezbollah' kaotused tugevdavad Türgit

Iisraeli pealetung Liibanoni šiialiikumisele Hezbollah'le toob kasu Türgile, mis võib kasutada võimalust tugevdada oma positsiooni Iraani suhtes, ütlesid analüütikud uudisteagentuurile AFP.

Türgi on üks Iisraeli häälekamaid kriitikuid, kuid riigi vastus Iraani toetatud rühmituse pommitamisele ja selle juhi Hassan Nasrallah' tapmisele on olnud leige.

"Hezbollah'lt juhi võtmine vähendab Türgi peamise piirkondliku rivaali Iraani mõju ja Türgi selle üle ei kurvasta," ütles USA mõttekoja Brookings Institution ekspert

Asli Aydintasbas.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on Iisraeli alates Gaza sõja puhkemisest pea aasta tagasi halastamatult sarjanud. Samas ei ole ta viimasel ajal reageerinud otsesõnu Hezbollah' kaotustele.

"Kui see viib pikemas perspektiivis Iraani ja tema šiiarühmitustest liitlaste nagu Hezbollah' nõrgenemiseni, sillutaks see teed Türgi juhtivamale rollile (Süürias ja Iraagis)," ütles Washingtonis baseeruva mõttekoja Middle East Institute Türgi direktor Gönül Tol.

Analüütikute sõnul on Türgi suuresti rahul Hezbollah' ja Iraani kaotustega, kuna viimased toetavad naaberriigi Süüria juhti Bashar al-Assadi.

Türgi ja Hezbollah' "pole piirkondlikes küsimustes kaugeltki ühel lehel, eriti kui asi puudutab Süüriat, kus viimane toetab režiimi ja on kaasosaline Assadi sõjakuritegudes", ütles Özgür Ünlühisarcikli USA mõttekojast German Marshall Fund.

Kodusõda Assadi ja tema rivaalide vahel destabiliseeris Türgi lõunapiiri, sundides miljoneid inimesi üle piiri põgenema.

"Türgi perspektiivist on Iraan ja Hezbollah põhjused, miks Süürias selline kaos valitseb," ütles Aydintasbas.

Erdogan süüdistab Iisraeli genotsiidis palestiinlaste vastu Gaza sektoris ja nimetab Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut sõjakurjategijaks.

Analüütikute sõnul ei laiene Türgi sümpaatia palestiinlaste suhtes, kes on nagu ka Erdogan sunniidid, Iraanile, Hezbollah'le ega teistele šiiitidele, nende seas Jeemeni huthid ja Iraagi relvarühmitused.

"Ehkki Türgis on erinevaid arvamusi Nasrallah' surma ja Hezbollah' kaotuste kohta, on ilmne, et Türgile valmistavad need kaotused vähem muret kui Hamasi omad," ütles Ünlühisarcikli.

Vaatlejate sõnul tahab Erdogan esitleda end kui sunniitide liidrit, eriti mis puudutab Gaza sektori julgeolekut tulevikus. Samas märgivad nad ka, et presidendi tiraadid Iisraeli suunal võivad olla nõrgendanud tema positsiooni võimaliku vahendajana.

Tšehhi vetostas EL-i ühisavalduse Liibanoni teemal

Tšehhi vetostas teisipäeval Euroopa Liidu välisministrite ühisavalduse, mis plaaniti teha Iisraeli ja Liibanonis tegutseva šiiitide äärmusrühmituse Hezbollah teravnenud konflikti teemal, vahendas Ukraina väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

Välisministrite avalduses oleks kutsutud üles kohesele relvarahule Iisraeli ja Hezbollah' vahel ning mõistetud hukka rahulike elanike hukkumine Liibanonis.

Kui algselt oli EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell rääkinud põgusalt EL-i ühisavaldusest, siis pärast välisministrite erakorralist kohtumist Lähis-Ida olukorra teemal ilmus üksnes Borrelli avaldus. See juhtub olukorras, kus liikmesriigid ei suuda omavahel tekstis kokku leppida. Euroopa Liidu välispoliitika on üks valdkondi, mis vajab liikmesriikide konsensust.

Meediaväljaannete andmeil blokeeris Tšehhi, mis on Iisraeli üks kõige tugevamaid toetajaid Euroopa Liidus, ühisavalduse, milles kutsuti pingete vähendamisele ja tulevahetuste peatamisele.

Tšehhi välisministeeriumi pressiesindaja Maryana Werner kinnitas portaalile Novinky Praha otsust ühisavaldus vetostada.

Werner selgitas, et deklaratsioon piiras ühepoolselt Iisraeli enesekaitseõigust Hezbollah' terroristide vastu, kes on mitu kuud Põhja-Iisraelis tsiviilelanikke tulistanud. "Meie nõudsime ka Hezbollah' lahkumist Iisraeli piiridelt," lisas Tšehhi välisministeeriumi esindaja.