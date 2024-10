Rootsi uurib võimalust keelata riigis kerjamine

Valitsust toetav parempopulistlik erakond Rootsi Demokraadid leiab, et Euroopa Liidu kodanikud lähevad Rootsi kerjama, mis omakorda tõi riigis kaasa kuritegevuse kasvu. Paremtsentristlik valitsus uurib nüüd, kas kerjamist on võimalik riigis keelustada.

Rootsi Demokraatide liige Linda Lindberg ütles esmaspäeval pressikonverentsil, et selline samm oleks hädavajalik.

"Kerjamine oli Rootsis haruldane kuni 2010. aastate alguseni, kuni paljud EL-i kodanikud tulid teistest riikidest Rootsi kerjama," ütles Lindberg.

Kerjamise keeld oli Rootsi Demokraatide partei üks esialgseid valimislubadusi. Parempoolsed parteid võitsid 2022. aasta valimiste järel napi enamuse ning seda hakkasid siis toetama ka rändevastased parempopulistid.

Seejärel määrati uurija, kes vaatleb, kuidas sellist kerjamise keeldu saaks seaduslikult rakendada- ilma, et see läheks vastuollu rahvusvaheliste konventsioonide ja inimõigustega, vahendas Politico.

Mõned valitsusliidu liikmed on öelnud, et nad ei hääleta sellise keelu poolt. Lindberg on aga optimistlik ja avaldas lootust, et ka teised erakonnad võivad selle keelu toetamist lõpuks kaaluda.