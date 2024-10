Iisrael alustas Liibanonis maavägede operatsiooni

"Õhulöökide ja suurtükiväega toetatud maavägede operatsioonid algasid paar tundi tagasi ja on suunatud äärmusrühmituse Hezbollah' sihtmärkide vastu piirilähedastes külades," seisis teisipäeva varahommikul tehtud Iisraeli sõjaväe avalduses.

"Need sihtmärgid asuvad piirilähedastes külades ja kujutavad otsest ohtu Iisraeli kogukondadele Põhja-Iisraelis," teatas sõjavägi.

Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolsetest eeslinnadest oli ööl vastu teisipäeva kuulda plahvatusi, teatasid uudisteagentuuri AFP sündmuskohal viibivad korrespondendid.

Ajakirjanikud kuulsid vähemalt kahte plahvatust ja nägid sähvatusi.

Liibanoni julgeolekuametnik kinnitas, et Iisrael korraldas Beiruti lõunaosale vähemalt kuus rünnakut.

Footage showing one of the Israeli Airstrikes earlier on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, less than a Mile from Rafic Hariri International Airport. With the Size of the Explosion suggesting that a Major Weapons Storage Site was likely Targeted.