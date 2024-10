Saarts: sotside toetus tõusis suvel tavatutesse kõrgustesse

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus tõusis suvel neile tavatutesse kõrgustesse ning nüüd on see minemas tagasi oma tavapärasele tasemele, leiab poliitikateadlane Tõnis Saarts. Tema sõnul aitasid sellele kaasa ka segadus Lansamäe linnaosavanemaga ja kärped pehmetes valdkondades.

"Sotside toetuse langusele on viimastel kuudel kaasa aidanud tõenäoliselt mitmed tegurid. Kõigepealt segadus Lasnamäe linnaosavanemaga, mis võis parteis kahtlema panna mõningaid parteiga vähem seotud eestikeelseid valijaid. Teiseks, tänaseks on aga valijatele pärale jõudnud, mida tähendavad riigieelarve kärped erinevates valdkondades," ütles Saarts ERR-ile.

Saarts rääkis, et kuigi sotsid suutsid eelarvekõnelustel mitmel puhul oma positsiooni eest seista ning nähtavad olla, siis tänaseks on kärpekäärid tabanud mitmeid nn. "pehmemaid valdkondi", nagu tervishoid, kus teatati visiiditasu tõstmisest ja ka kultuur. "Neid pehmeid valdkondi seostatakse tihtipeale just sotsidega," sõnas ta.

"SDE toetus tõusiski suvekuudel neile tavatutesse kõrgustesse, mistõttu praegu on nad tagasi minemas oma tavapärasele populaarsustasemele," ütles Saarts.

"Samas pikemas perspektiivis, mida enam kõneldakse maksudest ja ümberjagamisest, seda enam SDE poliitikud saavad pildis olla, mistõttu üldine foon on erakonna jaoks pigem soodus. Iseküsimus, kui hästi erakond konkreetsetel hetkedel suudab seda enda jaoks ära kasutada - viimasel ajal just mitte eriti, nagu toetusnumbrid näitavad," arutles Saarts.

Saarts rõhutas, et kui uuringu veaprotsente arvesse võtta, siis hetkel on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Keskerakond ja EKRE oma populaarsuselt võrdsed.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viie nädalaga langenud viis protsenti, näitavad MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemused. See langus on kukutanud sotsid reitingutabelis teiselt kohalt viiendale Keskerakonna ja EKRE taha.