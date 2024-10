Erakondade reitingud: Keskerakond ja EKRE möödusid sotsidest

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,7 protsenti, Reformierakonda 19,2 protsenti ja Keskerakonda 13,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Populaarsuselt kolmas erakond on viimaste tulemuste põhjal Keskerakond.

Praktiliselt võrdse toetusega järgnevad Keskerakonnale EKRE (13 protsenti) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (12,7 protsenti). Sotside toetus on viimase viie nädalaga langenud viis protsendipunkti võrra ning see langus on kukutanud nad reitingutabelis teiselt kohalt viiendaks.

Parlamendierakondadest kõige väiksema toetusega on Eesti 200 (4,3 protsenti).

Norstati koondtulemused. Autor/allikas: Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,2 protsenti ning opositsioonierakondi 54,8 protsenti vastajatest.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 27 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 25 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 43 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama. 32 protsenti vastajates ütles peaministri tööga hakkama saamise kohta "Ei oska öelda".

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused ajavahemikel 02.09-08.09, 09.09-14.09, 16.09-23.09 ja 23.09-29.09 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil tehti küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (28,9 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/–1,72 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/–0,77 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.