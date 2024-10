Ametnike puhkuse lühendamisel on pooldajaid ja vastaseid

"Arvestades tänaseid soove kärpida avalikku teenistust ja kärpida ka kulusid, siis tunduks see üsna loogilise sammuna. Seal ei ole sellist olemuslikku erisust, mis tingiks nüüd avaliku sektori ametnikele täiendavalt sellise eristaatuse," sõnas kaubandus-tööstuskoja tegevdirektor Mait Palts.

Rahandusministeeriumist vastati kaubandus-tööstuskoja ettepanekule, et mõte on huvitav ja uus ja vajab analüüsimist.

Sel ajal, kui mõttevahetused ministeeriumiga toimusid, istus rahandusministri toolil veel Mart Võrklaev. Ka tema peab muudatuse tegemist põhjendatuks, sest see annaks riigile kokkuhoidu.

"Töö korraldatakse ümber ja teatud osa avalikus teenistuses olevatest inimestest avalikus sektoris oma töökoha ka kaotab. Loomulikult ainult sellisel juhul tuleb see kokkuhoid, iseenesest see ei teki," ütles Võrklaev.

Ametnikke on Eestis alla 30 000, ent neid riigipalgalisi, kelle puhkus kestab 35 päeva, on Võrklaeva sõnul umbes 130 000. See annakski korraliku säästu.

"Esialgsed arvutused, et kokkuhoid tuleb minimaalselt 50 miljonit, sest et see, kuidas avalikust teenistusest on laienenud see 35 päeva kasutamine riigi sihtasutusesse, omavalitsustesse, riigiettevõtetesse on päris ulatuslik," ütles Võrklaev.

Praegune rahandusminister Jürgen Ligi aga ideed ei poolda ja leidis, et puhkuse lühendamisel on palju vastuargumente, neist üheks kitsendused, mille tingimustes ametnikud töötama peavad.

"Näiteks on keelatud streikimine, näiteks on piiratud sõnavabadus, näiteks on pidev avalik aruandluse kohustus, ei saa lihtsalt saata ERR-i, vaid sa pead koguaeg endast aru andma, sa pead vastama kirjadele, mis sa teed. Ja pidev privaatsuse riive, sest palgad on kõigil teada," rääkis Ligi.

Lisaks ütles Ligi viitega palgauuringule, et ka enamik erasektori töötajatest saab kokkuleppel tööandjaga kasutada aastas 35 päeva puhkust.

Ka koalitsioonipartnerid ei kibele ametnike puhkuseid vähendama.

"Peame selle riigieelarve kuidagi sinna alla kolme protsendi defitsiiti saama. Seepärast on Eesti 200 valmis arutama igasuguseid kokkuhoiumeetmeid. Aga mina ei ole absoluutselt kindel, et ametnike puhkuse vähendamine olulist kokkuhoidu toob. Praegu ma näen seda ikkagi pigem kui ametnike tujurikkumisprojekti," sõnas riigikogu liige Peeter Tali (Eesti 200).

"Praegu on ta ainult Exceli-tabeli loogikas välja käidud, see ei ole veel argumenteeritud asi. Ehk siis me ei näe nii-öelda argumente hetkel, rahaline argument ei saa olla ainukene argument, miks me räägime nende puhkepäevadest. Peaksime arutama seda, kuidas ülejäänud Eesti inimesed saaksid sama palju puhata. Tegelikult me peaksime liikuma selle poole," sõnas SDE esimees Lauri Läänemets.