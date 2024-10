Valitsus vaagib sisserände piirarvu tõstmist kuni kolmekordseks

Reformierakondlasest majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles valitsuse pressikonverentsil, et tema hinnangul võiks sisserände piirarv tulevikus olla praegusest kõrgem ja sõltuda majanduse olukorrast.

Kui praegu on sisserände piirarv 1303 inimest aastas, siis Keldo sõnul võiks see tulevikus tavaolukorras olla umbes 2600 inimest aastas ja olukorras, kus majanduskasv on üle kahe protsendi aastas, 3900 inimest.

Lisaks võiks Keldo sõnul vähem broneerida sisserände piirarvu erinevatele majandussektoritele ja tuleks arutada valitsuses läbi ka sisserändajate palganõuded.

Siseminister ja sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ütles, et tema hinnangul kvooti muuta ei tohiks, aga samas võiks teha erandi, mille alusel võiks Eestisse rohkem võõrtöötajaid sisse rännata. Aga seda vaid siis, kui sisserände piirarvu tõstmise üle otsustavad ühiselt riik, ettevõtjate esindajad ja ametiühingud, rääkis Läänemets.

Eesti 200 juht ja haridusminister Kristina Kallas märkis, et tema juhitava partei hinnangul tuleks sisserände piirarvu tõsta, kuid kui öelda, et kvoodi muutmise üle otsustatakse koos ametiühingutega, siis süsteem ei hakka tööle.

Kui Eesti sisserände piirarv on aastaid kiirelt täitunud, tihti ka juba aasta alguses, siis majanduslanguse tingimustes on soov kolmandatest riikidest Eestisse tööle asuda vähenenud. Erkki Keldo ütles, et sellel aastal on veel 300 inimesel võimalik Eestisse tulla.

Sisserände piirarvu alla ei lähe kõik Eestisse kolijad. Teiste hulgas saavad piirarvuvabalt Eestis kolida Euroopa Liidu, USA, Jaapani, Ühendkuningriigi, Šveitsi, Norra ja Islandi kodanikud; IT-spetsialistid, idufirmade töötajad, õppejõud ja õpilased, sugulaste juurde kolijad ja rahvusvahelise kaitse saajad.