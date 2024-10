Kesselmann: Ukraina vägi võib olla sunnitud Pokrovski linnast lahkuma

Venemaa relvajõud hoiavad Ukrainas rindejoonel endiselt initsiatiivi ja on võimalik, et ukrainlased on sunnitud aasta lõpuks Pokrovski linna jätma ja võtma sisse kaitsepositsioonid sügavamal, ütles kaitseväe luurekeskuse ülema asetäitja kolonelleitnant Janek Kesselmann.

"Taktikaline initsiatiiv on endiselt Vene Föderatsiooni vägede käes. Viimase seitsme päeva keskmine rünnakute arv kogu rindejoonel on 167 rünnakut päevas. Ja ligi 50 protsenti neist rünnakuist on fokusseeritud vastase poolt Donetski suunale," ütles Kesselmann.

"Rünnakute keskmes oleva Pokrovski linna suunal on Venemaa Föderatsioon edenenud viimase nädala jooksul kuskil üks kuni kaks kilomeetrit ja Pokrovski äärelinnani meile teadaolevalt on distants ligikaudu viis kuni seitse kilomeetrit, mis viitab sellele, et kui selline intensiivsus jätkub, siis tõenäoliselt Ukraina relvajõud on selle aasta lõpuks sunnitud Pokrovski linnast eemalduma ning võtma sisse positsioonid veidi sügavamalt," rääkis Kesselmann.

Viimase nädala kõige märkimisväärsemaks sündmuseks rindel nimetas Kesselmann Vuhledari vallutamist Vene vägede poolt.

"Venemaa Föderatsioon on pärast seda, kui Ukraina väed linnast taandusid,

linna sisenenud. Meie hinnangul Ukraina üksused on võtnud sisse sobivad

kaitsepositsioonid ligikaudu seitse kuni kaheksa kilomeetrit põhja poole. Ning kuna Ukraina on olnud sunnitud linnast eemalduma, siis me tõenäoliselt näeme sellel suunal vastase tegevuste konsolideerivaid tegevusi," lausus ta.

Rääkides Kurski oblastist, ütles Kesselmann, et on näha, et Venemaa koondab sinna üksuseid ja on tõenäosus, et oktoobrikuu jooksul võib Vene vägi üritada vastupealetungi Kurski suunal alustada.

Kesselmann rääkis, et septembri lõpul allkirjastas Venemaa president Putin määruse, mis lubab lepingulisse teenistusse värvata ka neid isikuid, kes on alles kohtueelses menetluses ja ei ole veel süüdi mõistetud, aga ka neid, kes on süüdi mõistetud mingis kriminaalses tegevuses, kuid kelle karistus pole veel jõustunud.

"Ehk kriminogeenne kontingent Venemaa relvajõududes kasvab. Ilmselt on see jätkuv trend," ütles ta.

Kesselmanni sõnul on Venemaa föderatsioonil endiselt on probleeme värbamisega.

"Seda peegeldab asjaolu, et Venemaa on jällegi kasvatanud

ühekordseid värbamistasusid. Viie kuuga on tasud tõusnud viielt 5000-lt eurolt 20 000 euroni, rublades. Ning sellele muidugi lisandub palk, mis on Venemaa relvajõududes ligi 10 korda suurem kui mediaanpalk väikelinnades. See viitab asjaolule, et Venemaa ilmselt ei oma või ei suuda kokku panna strateegilist mõju tekitavat suurt ressurssi, kuid suudab jätkuvalt kompenseerida kaotusi, mida ta Ukraina tegevuse tõttu peab taluma," rääkis Kesselmann.

Kesselmann andis pressikonverentsil ülevaate ka olukorras Lähis-Idas.