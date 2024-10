Ekspertide sõnul mängib Vene kaotustes rolli arenev Ukraina sõjatehnika

Venemaa jäi möödunud kuul ilma üle 38 000 sõdurist – seda on vaid veidi vähem kui mais, mis oli venelaste jaoks tänavu kõige kaotusterohkem kuu.

Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul on ukrainlastel kevade ja suvega võrreldes märksa rohkem laskemoona ja nad on seda osavalt kasutanud. Samal ajal on Venemaa viimas läbi arulagedat pealetungioperatsiooni, kus kaotustest eriti ei hoolita.

"Venemaa ei pea kurnamissõda," ütles Saks. "Selles mõttes, et tema eesmärk ei ole sõda venitada, vaid võimalikult kiiresti edu saavutada ja see on see põhjus, miks nad seda pealetungi üritavad läbi viia."

"Eks neil on ka mingid oma arvestused, kus nad tõenäoliselt eeldavad, et Ukraina võib mingisuguse pikema aja vältel saada juurde uut ja täiendavat relvastust, mis võib nende kaotused veelgi suuremaks viia," lisas ta.

Ukraina on aga Saksa sõnul muutunud elavjõu kaotuste osas märksa tundlikumaks. Venemaale üritatakse suurt kahju tekitada pigem kaugtulega, olgu selleks siis raketid või droonid.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas rääkis, et arenenud droonid suurt rolli mängivad.

"Näiteks droonide osas järjest suurem kasulik koorem lahingvõimekusega droonidel, järjest pikem tegevusraadius, järjest odavam hind, parvedes kasutamine ja siis hukukindlus ehk siis, et neid alla ei tulistataks ja neid elektrooniliste vahenditega maha ei võetaks," sõnas Kunnas.

Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk rääkis, et õhutõrjel on droonide tabamine muutunud keeruliseks.

"Ka droonide lennukõrgus, et on tulnud tunduvalt madalamale, mis on teinud nende tabamise õhutõrje poolt peaaegu võimatuks. Ja samamoodi on droonid muutunud arenenumaks või siis vastupidi on Venemaa saatnud ka õhupalle ja tühje droone ja peibutisi," ütles Kolk.

Saks rääkis, et Ukraina loob elektroonilist süsteemi, millega mõjutada suuri rakette ja droone.

"Ukraina üritab luua sellist elektroonilist võitlussüsteemi, millega oleks siis võimalik mõjutada neid suuri rakette ja suuri droone, mis lendavad," rääkis Saks. "See on kindlasti üks väga oluline samm ja kui Ukraina selles valdkonnas saavutab väga häid tulemusi, siis ta on selles osa ka maailma üks liidreid, kahtlemata."

Saksa sõnul on Ukrainal juba praegu võimekus 10–20 protsenti Venemaa rakettidest või droonidest sihtmärgist mööda suunata.