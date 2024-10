Nafta hind läheneb 80 dollari piirile

Investorid muretsevad, et Lähis-Ida konflikt võib laieneda veelgi ning naftahinnad jätkavad tõusu.

Brenti hind oli esmaspäeva lõunal 79,70 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 76,21 dollarit barreli kohta.

Brenti hind kerkis juba eelmisel nädalal ligi kaheksa protsenti, kuna Iraan korraldas eelmisel nädalal raketirünnaku Iisraeli vastu. Investorid muretsevad, et Iisrael võib anda vastulöögi Iraani naftataristu pihta.

Pinged Lähis-Idas ei näita ka vaibumise märke. Iraani rahastatud Hezbollah ründas esmaspäeva varahommikul Iisraeli suuruselt kolmandat linna Haifat. Samal ajal jätkab Iisrael oma sõjalisi operatsioone Lõuna-Liibanonis.

Iisraeli liitlane USA muretseb nüüd, et Iisraeli ja Iraani vahel võib puhkeda laiaulatuslikum sõda. Pole veel selge, kas Iisrael annab löögi Iraani naftaväljade pihta.

Samas detsembris peaks tootmist suurendama naftakartell OPEC ja selle liitlased. Analüütikud on välja toonud, et kartellil on piisavalt võimsust, et kompenseerida Iraani tarnete katkemist. Probleem tekiks aga siis, kui Iraan hakkab kättemaksuks ründama Pärsia lahe riikide naftataristut.