Põhiseaduskomisjon arutas europarlamendi valimistel valimisea langetamist

Valimisea künnist on langetanud näiteks Austria ja Saksamaa. Varem on politoloogid väljendanud arvamust, et see oleks hüppelauaks valimisea künnise langetamisele ka riigikogu valimistel.

Põhiseaduskomisjoni liikmed ütlesid, et nii otsest paralleeli tuua ei tasu.

"Kuna me Eestis ka oleme langetanud valimisiga 16 eluaastale kohalikel valimistel ja selleks, et ka tekitada selgust noorte hulgas, siis minu hinnangul peaks seda langetama ka teistel valimistel 16 aasta peale," ütles riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200).

Terras ütles, et Saksamaal on neli erinevat valimist, kus on omakorda kaks eri valimisiga vastavalt valimistele, ja tekitab väga palju segadust ning ei ole kodanikuühiskonnale kõige toetavam.

"Austrias, aga ka Saksamaal on toimunud protsess, mida võib nimetada noorte radikaliseerumiseks nii vasakule kui ka paremale. Noored liiguvad keskelt tsentrumist ära. Mis tähendab seda, et siin mingeid erakondlikke eelistusi Eestis ei maksa otsima hakata. Sellest pole mingit kasu. Austrias on selge, et on toimunud noorte nihkumine valimisskaalas paremale," rääkis riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Ants Frosch.