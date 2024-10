Narva võttis puuduliku keeleoskuse tõttu vallandatud tugispetsialistid tööle tagasi

Linnavalitsuse väitel üritas Narva keelenõudeid täita nii palju kui võimalik. Kui aga õppeaasta alguses selgus, et koolides ja lasteaedades logopeede ei jätku, otsustati vahepeal vallandatud tugispetsialistid tööle tagasi võtta.

"Need spetsialistid, keda me tööle võtsime, nendel ei ole B2 (keeleoskuse taset). Küsimus ongi selles, et need on B1-ga spetsialistid ühelt poolt, aga teiselt poolt nad käivad keelekursustel, õpivad eesti keelt," lausus Narva abilinnapea Messurme Pissareva.

Küsimusele, kas Narva linn rikub sellega seadust, vastas Pissareva, et nii ja naa. "Jah, see on meie reaalsus, aga ilma nende spetsialistideta me ei saa," lausus ta.

Pissareva selgitas, et seaduse järgi peavad lapsed vajadusel tugiteenust saama, kuid seaduseks on ka keelenõuded. Mõlema seaduse täitmine käib Narval üle jõu. Lastega vene keeles töötavaid, kuid ka eesti keelt valdavaid tugispetsialiste pole kusagilt võtta.

Haridusministeerium Narva pisaraid ei usu. Haridusministri Kristina Kallase sõnul pole seadused kellegi kiusamiseks, vaid kvaliteetse tugiteenuse tagamiseks. See on omavalitsuse vastutus, millest kõrvale hiilida ei tohi.

"Seda teenust on võimalik tellida ka erasektorist. Ei saa lihtsalt käsi laiutada ja öelda, et meie ei tee midagi, teie meile pole logopeede saatnud – me küsisime, aga teil ei ole, järelikult me siis seadust ei täida. See on vastutus selle koha pealt, et inimene, kes teeb tööd lastega, peab valdama eesti keelt. B2-keeletase on kesktase. Noored omandavad selle taseme koolis eeldatavasti põhikooli lõpus," lausus Kallas.

Kallase sõnul haridusministeerium seaduserikkumist ei luba ja Narva suhtes liigutakse edasi ettekirjutuste ja järelevalvemenetlustega