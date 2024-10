Elektrilevi ja Imatra ühinemist pidurdab kliendiinfosüsteemide keerukus

Kui suures osas Eestist pakub energiateenuseid Elektrilevi, siis Lääne-Eestis ja Viimsis on selleks Imatra Elekter.

Elektrilevi sai 2021. aasta juulis konkurentsiametilt loa Imatra Elektri võrguteenuste äri Soome energiakontsernilt Imatran Seudun Sähkö ära osta. Tehingu hind oli 28,9 miljonit eurot ning kui esialgu pidi Imatra jätkama tegutsemist Elektrilevi tütarettevõttena, siis kahe ettevõtte süsteemide täielikuks ühendamiseks kavandati ligi kaks aastat. Vahepealsel ajal pidi klientide jaoks kõik vanaviisi jätkuma.

Nüüdseks on ühinemisuudisest möödas üle kolme aasta, kuid protsess on jätkuvalt pooleli.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles ERR-ile, et põhjus peitub Elektrilevi kliendiinfo- ja arveldussüsteemi väljavahetamises.

"Tegemist on ääretult keeruka IT-süsteemiga, kus hallatakse Elektrilevi rohkem kui 500 000 klienti. Sääraste süsteemide uuendamine ja väljavahetamine eeldab põhjalikku analüüsi, et tulemus oleks optimaalne," sõnas ta.

Härmi sõnul võttis Elektrilevi analüüsiks lisaaega ja nüüdseks on sõlmitud leping Erplyga.

"Süsteemi plaanime välja vahetada 2026. aasta esimeseks pooleks. Pärast seda saab kahe ettevõtte täieliku integreerimise lõpuni viia," ütles Härm.

Siiski on vahepealsel ajal tegeldud Elektrilevi ja Imatra tööprotsesside ühtlustamisega ja praeguseks on need Härmi kinnitusel valdavas osas üks ühele ühtlustatud, jäänud on veel kliendiinfosüsteemide integreerimine.

Härm märkis, et Elektrilevi katkestuste kaardil on juba praegu näha nii Elektrilevi kui ka Imatra võrgu rikked ning selle abil saavad Imatra kliendid ülevaate rikete seisust ja nende likvideerimise prognoosidest.

Kahe ettevõtte ühinemisel kasvas Elektrilevi osakaal üle-eestilisest jaotusvõrgust 95 protsendile. Koos Imatraga on Elektrilevi hallata 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000.