Iraan ründas Iisraeli droonide ja rakettidega

Jeruusalemmas, Tel Avivis ja mitmes teises Iisraeli linnas kõlasid öösel plahvatused ja neid oli taevas näha. Kõlas õhuhäire, vahendas CNN. Samuti tuli teateid plahvatuste kohta Beersheba, Surnumere ja Hebroni piirkondades Jordani Läänekaldal ning Golani kõrgendikel Süüria piiril. Negevi piirkonnas alla tulistatud raketi tükkidega sai vigastada 10-aastane poiss.

Kohapeal viibivate CNN-i meeskondade sõnul töötas kõikjal õhutõrje ja droone ning rakette tulistati alla. Rakette ja droone aitasid alla tulistada USA ja Suurbritannia hävitajad.

Iisraeli kaitsejõudude kõneisik Daniel Hagari ütles kella 03.10 ajal, et üle 200-st Iraani raketist ja droonist on enamus alla lastud. Hagari rõhutas, et rünnak kestab edasi.

Iisraeli relvajõudude teatel sai väikesi kahjustusi Negevi sõjaväebaas Lõuna-Iisraelis.

Iisraeli armee: Iraani rünnak nurjati

Iraani rünnak sadade droonide ja rakettidega nurjati, teatasid Iisraeli relvajõud pühapäeval.

"Iraani rünnak nurjati," ütles relvajõudude pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari televisioonis ja lisas, et 99 protsenti droonidest ja rakettidest tulistati alla.

Ükski Iisraeli suunas saadetud droon ega tiibrakett ei sisenenud riigi territooriumile, ütles Hagari ja lisas, et Iisraeli jõudis vaid mõni ballistiline rakett.

Üks neist tabas kergelt Nevatimi baasi, lisas ta, kinnitades, et sõjaväerajatis toimib endiselt.

Kaitseminister Yoav Gallant ütles avalduses: "Koos Ühendriikide ja teiste partneritega õnnestus meil Iisraeli riigi territooriumi kaitsta. Võitlus ei ole aga veel läbi – peame jääma valvsaks."

Biden: USA aitas Iisraelil Iraani droone ja rakette alla tulistada

USA väed aitasid Iisraelil tulistada alla peaaegu kõik Iraani droonid ja raketid, ütles president Joe Biden ja lisas, et kinnitas Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule oma raudkindlat toetust. Biden lisas avalduses, et kutsub pühapäevaks kokku G7 liidrid, et koordineerida ühist diplomaatilist vastust Iraani rünnakule.

"Iraan ning tema Jeemenis, Süürias ja Iraagis tegutsevad käsilased korraldasid pretsedenditu õhurünnaku Iisraeli sõjaväerajatistele. Ma mõistan need rünnakud kõige karmimalt hukka," ütles Biden.

Presidendi sõnul saatis ta mõne päeva eest USA sõjaväelennukid ja ballistilisi rakette kasutavad hävitajad Lähis-Itta, sest sai selgeks Iraani oht tema liitlasele Iisraele.

"Tänu sellele ja meie sõjaväelaste erakordsetele oskustele aitasime Iisraelil peaaegu kõik saabuvad droonid ja raketid alla tulistada," ütles Biden.

Ta lisas, et vestles Netanyahuga ja kinnitas Ameerika raudkindlat pühendumist Iisraeli julgeolekule.

"Ma ütlesin talle, et Iisrael demonsteeris tähelepanuväärset võimet end kaista ja kaitsta isegi pretsedenditute rünnakute eest, saates oma vaenlastele kindla sõnum, et nad ei suuda Iiraeli julgeolekut tulemuslikult ohustada."

USA väed ega rajatised Lähis-Idas Bideni kinnitusel Iraani rünnaku alla ei sattunud.

Biden lubas Iisraelile raudkindlat toetust

Benjamin Netanyahu vestles pühapäeval pärast Iraani rünnakut telefonitsi USA presidendi Joe Bideniga, teatas peaministri kantselei. Vestlus leidis aset pärast Iisraeli julgeolekukabineti koosolekut. Samuti vestlesid riikide kaitseministrid Lloyd Austin ja Yoav Gallant.

Enne seda oli Biden juba lubanud raudkindlat toetust Iisraelile Iraani rünnakute vastu pärast kiireloomulist kohtumist oma kõrgeimate julgeolekuametnikega Lähis-Ida kriisiga seoses.

"Kohtusin just oma riikliku julgeolekumeeskonnaga, et saada uut teavet Iraani rünnakute kohta Iisraeli vastu. Meie pühendumus Iisraeli julgeolekule ohtude eest, mida kujutavad endast Iraan ja selle käepikendused, on raudkindel," kirjutas Biden X-i postituses, lisades sellele foto kohtumises Valge Maja kriisikeskuses.

Foto järgi viibisid seal muu hulgas kaitseminister Lloyd Austin, välisminister Antony Blinken ja Luure Keskagentuuri (CIA) direktor William Burns.

Iraan saatis teele üle 200 drooni, ballistilise ja tiibraketi

Pühapäeva varahommikul teatas Iisraeli kaitseväe pressiesindaja, et Iraan on saatnud Iisraeli suunas teele üle 200 drooni, ballistilise ja tiibraketti.

"Iraani režiim saatis teel massiivse parve enam kui 200 mõrvardroonist, ballistilisest raketist ja tiibraketist," ütles kontradmiral Daniel Hagari avalduses, lisades, et seni on alla lastud valdava enamus saabuvatest rakettidest.

Tema sõnul sai rünnakus vigastada üks tüdruk.

Praeguseks näib Iraani rünnakutelaine Iisraeli vastu olevat vaibunud, väidavad USA allikad uudistekanali CNN teatel. Väidetavalt kestsid drooni- ja raketirünnakud umbes viis tundi.

Iisraeli kodanikel paluti varjupaikade lähedusse jääda, kuid pühapäeva varahommikul see soovitus tühistati. See viitab asjaolule, et Iisraeli relvajõudude hinnangul on vahetu rünnakuoht möödas.

Kuigi Iraani drooni- ja raketilöökide arv on vähenenud, teatas Teherani toetatud äärmusorganisatsioon Hizbollah pühapäeva varahommikul, et tulistas taas rakette Iisraeli okupeeritud Golani suunas.

Iisraeli kaitsevägi: Iraani rünnak kahjustas kergelt sõjaväebaasi

Iraani õhurünnak põhjustas Iisraeli sõjaväebaasile vaid väikest kahju, ütles kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari pühapäeval, samas kui Iraani riigimeedia väitel oli baas saanud rängalt kannatada.

"Ainult mõned raketid kukkusid Iisraeli riigi territooriumile, kahjustades kergelt lõunas asuvat sõjaväebaasi, kahjustades vaid veidi taristut," ütles kontradmiral Hagari avalduses.

Iraani ametlik uudisteagentuur IRNA oli varem teatanud, et Iisraeli kõige olulisemat õhuväebaasi Negevis oli tabanud edukalt rakett Kheibar.

"Pildid ja andmed näitavad, et baas sai rängalt kannatada," seisis teates.

IRNA märkis, et Iisrael kasutas Negevis asuvat õhuväebaasi 1. aprillil Iraani Damaskuse konsulaadi ründamiseks.

Iraani riigitelevisioon väitis, et pooled Iraanist Iisraeli suunas välja tulistatud rakettidest on edukalt sihtmärki tabanud.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et valdav enamik Iraani rakettidest lasti alla, kuid lisas, et rünnak veel kestab.

Sündmuste kulg

Iisraeli kaitsejõudude kõneisik Daniel Hagari ütles kella 23 ajal, et nad jälgivad ohtu oma õhuruumis ja lisas, et ohu jõudmiseks Iisraeli kulub mitu tundi. GPS ei ole tema sõnul ettevalmistustööde osana teatud piirkondades saadaval, vahendas CNN.

Iisraeli teatel tulistas Iraan välja üle 100 drooni ja ka tiibraketid. CNN vahendas Iraani riigimeediat, et teele on pandud ka ballistilised raketid.

Iisraeli peaministri büroo teatas, et Iisraeli kaitsejõudude peakorteris Tel Avivis Kirya sõjaväebaasis toimub sõjakabineti koosolek. Iisraeli meedia teatel tulistas Iraan Iisraeli suunas välja ka tiibraketid. Iisraeli teatel sulgeb riik oma õhuruumi.

Ühe sõjaväeametniku sõnul kavatsevad Iisraeli relvajõud droonid maha võtta enne, kui need Iisraeli õhuruumi jõuavad. Iisrael eeldab, et Iraan võib lainetana teele lasta veel droonirünnakuid.

Kaks Iisraeli luureametnikku ütlesid anonüümselt New York Timesile, et droonide ja rakettide sihtmärkideks on eeldatavalt Golani kõrgendikud ja Iisraeli õhujõudude baas Negevi kõrbes.

USA ametnik kinnitas samuti, et Iraan saatis Iisraeli vastu droonid. "Iraan on alustanud rünnaku Iisraeli vastu, mis tõenäoliselt areneb mitme tunni jooksul," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

Kella 01.16 ajal vahendas CNN USA luureallikaid, et USA relvajõud on juba tulistanud alla mõned Iraani droonid.

Iisraelis asuvate sihtmärkide vastu alustatud droonirünnakut kinnitas ka Iraani riigimeedia. Iraani Press TV teatel on Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) "algatanud ulatuslikke droonirünnakuid sihtmärkide vastu okupeeritud aladel".

Iraani kaitseminister Mohammad Reza Ashtiani andis hoiatuse igale riigile, kes lubab Iisraelil kasutada oma õhuruumi või territooriumi Iraani ründamiseks, öeldes, et Iraan annab neile otsustava vastuse.

"Iga riik, mis avab Iisraelile oma õhuruumi või pinna Iraani ründamiseks, saab meie otsustava vastuse," teatas IRNA Ashtianit tsiteerides.

Mõned Lähis-Ida riigid sulgesid õhuruumi

Jordaania tsiviillennunduse reguleeriv amet teatas laupäeval, et riigi õhuruum suletakse ajutiselt kõikidele saabuvatele, väljuvatele ja läbivatele lennukitele. Jordaania kuulutas välja ka eriolukorra, teatas Reuters riigimeediale viidates.

Kaks Jordaania julgeolekuallikat ütlesid varem Reutersile, et riigi õhutõrje on valmis alla tulistama kõik Iraani poolt tulistatud ja Jordaania õhuruumi sisenevad droonid. Allikate sõnul on Jordaania armee samuti kõrgendatud valmisolekus ja selle radarisüsteemid jälgivad droonide tegevust.

Õhuruumi sulgemisest teatasid ka Iraak ja Liibanon. Egiptuse õhutõrje on viidud maksimaalsesse valmisolekusse seoses Iraani drooni- ja raketirünnakuga Iisraeli vastu, teatas luureteenistustele lähedane telekanal Al-Qahera News laupäeva hilisõhtul.

"Kriisiosakond jälgib olukorda tähelepanelikult ja annab president Abdel Fattah al-Sisile aru iga tund," teatas kanal viitega kõrgele julgeolekuametnikule.

Jeemeni mässulised ja Hezbollah saatsid samuti Iisraeli suunas droone ja rakette

Jeemeni huthi mässulised saatsid Iraaniga koordineerides Iisraeli suunas teele mitu drooni, ütles turvafirma Ambrey laupäeva hilisõhtul, lisades, et need peaksid tõenäoliselt jõudma Iisraeli sünkroonis Teherani omadega.

"Väidetavalt saatsid huthid Iisraeli suunas mehitamata õhumasinaid. Droonid saadeti teele koordineerides Iraaniga," teatas ettevõte. "Potentsiaalseteks sihtmärkideks peetakse Iisraeli sadamaid," lisati teates, milles hoiatati kaasneva kahju eest laevandusele.

Liibanoni rühmitus Hezbollah väitis avalduses, et selle võitlejad lasid välja kümneid Katjuša rakette, mis olid suunatud Iisraeli kaitsejõudude (IDF) õhutõrje peakorterile Golani kõrgendikel.

Iraani esindus ÜRO juures: see oli vastus rünnakule Damaskuses

"Iraani sõjaline tegevus oli vastus sionistliku režiimi agressioonile meie diplomaatiliste ruumide vastu Damaskuses," ütles Iraani esindus ÜRO-s X-i postituses.

"Asja võib lugeda lõpetatuks. Kui Iisraeli režiim peaks aga veel ühe vea tegema, on Iraani reaktsioon tunduvalt karmim," seisis avalduses.

Postituses öeldakse, et konflikt on Iraani ja Iisraeli vahel – ja USA peab eemale hoidma.

Iraan oli korduvalt ähvardanud Iisraelile kätte maksta 1. aprillil Damaskuse konsulaadile korraldatud õhurünnaku eest ning Washington on viimastel päevadel hoiatanud peatse kättemaksu eest.

Iisraeli hävitajad. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Armee: Iisrael sulgeb julgeolekumurede tõttu üle riigi koolid

Iisrael sulgeb julgeolekumurede tõttu üle riigi koolid, ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari laupäeval pärast Iraani ähvardusi maksta kätte Iisraeli õhurünnaku eest islamivabariigi konsulaadile Damaskuses.

Praeguse julgeolekuolukorra valguses ei ole õppetegevust, kui pühapäeval algab uus koolinädal, ütles Hagari televisioonis edastatud avalduses. Meede kehtib kaks päeva.

Hagari rääkis enne Iraani alustatud droonirünnakut, et riigi õhujõud on pandud täisvalmisolekusse ning kümned hävitajad teevad õhus pidevaid kontroll-lende.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kordas laupäeval vestluses oma Iisraeli kolleegi Tzachi Hanegbiga Washingtoni kaljukindlat toetust Iisraelile ajal, mil pinged Lähis-Idas üha süvenevad.

"Telefonikõnes kordasin ma USA kaljukindlat pühendumist Iisraeli julgeolekule," ütles Sullivan suhtlusplatvormil X, lisades, et ta arutas Hanegbiga "sündmusi Lähis-Idas".