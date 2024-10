ÜRO kliimatippkohtumisele võib kohale ilmuda ka Vladimir Putin

Naftariik Aserbaidžaan võõrustab järgmisel kuul ÜRO kliimatippkohtumist COP29 ning Kreml väitis, et Vladimir Putin kaalub osalemist üritusel. Ukraina suursaadik EL-is ütles, et rahvusvaheline üldsus peaks kliimakohtumise külastamist vältima, kui sellest võtab osa ka Venemaa režiimi juht.

"Me peame survet avaldama ja meie partnerid peavad tegema Aserbaidžaanile selgeks, et kui Putin on kohal, siis nemad sinna ei tule," ütles veebiväljaandele Politico Ukraina suursaadik Euroopa Liidus (EL) Vsevolod Tšentsov.

Tšentsovi kommentaarid tulevad pärast seda, kui Kreml teatas teisipäeval, et Putin kaalub osalemist iga-aastasel ÜRO kliimatippkohtumisel. Üritus algab 11. novembril ja see toimub Aserbaidžaani pealinnas Bakuus.

Kui tõsiselt Putin Aserbaidžaani minekut kaalub, pole veel selge. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Putini osalemise kohta pole veel otsust tehtud.

Putin käib viimasel ajal harva välismaal. Eelmisel aastal käis ta aga Araabia Ühendemiraatides (AÜE) naftakõnelusi pidamas. Samal ajal toimus AÜE-s ka ÜRO kliimatippkohtumine COP28.

Rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud veel ka Putini suhtes vahistamismääruse. Hoolimata sellest käis Putin hiljuti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) liikmesriigis Mongoolias.

Aserbaidžaan samas pole ICC liikmesriik, Putin käis seal viimati augustis ning kohtus oma kolleegi Ilham Alijeviga.

Sarnaselt Putini Venemaaga on ka Alijevi juhitud Aserbaidžaanil probleeme inimõigustega. Riigi tohutud nafta- ja gaasitulud toovad laialt levinud korruptsiooni tõttu kasu pigem privilegeeritud eliidile kui kogu elanikkonnale.

Alijev ise on olnud ametis alates 2003. aastast, mil ta isalt ametikoha üle võttis. Seega tema tööstaaž jääb veidi Putinile alla, kuna viimane võttis Venemaa valitsemise üle juba 2000. aasta alguses.