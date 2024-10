ERR Brüsselis: Zelenski tutvustas ülemkogul Ukraina võiduplaani

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tutvustas Euroopa ülemkogul Euroopa Liidu riigijuhtidele oma võiduplaani.

"Võiduplaan on tehtud selleks hetkeks ja ma julgustan teid seda ellu viima. Kui me praegu alustame ja selle ära teeme, saame sõja lõpetada mitte hiljem kui järgmisel aastal," lausus Zelenski.

Paljus on võiduplaanis asjad, mida Ukraina on juba ammu küsinud. Luba rünnata lääne relvadega sihtmärke sügaval Venemaal või ka näiteks Ukrainale kohe kutse andmine NATO-sse. Viimase asjus ei suutnud Zelenski Saksamaa liidukantslerit Olaf Scholzi lõpuni veenda ka neljapäeval.

"Ta ei öelnud kordagi ei, aga ta ei öelnud ka jah. Nii et see on veel arutamisel. Me töötame selle nimel," lausus Zelenski.

"Te teate Saksamaa seisukohta nendes küsimustes, millest me räägime. Midagi selles osas ei muutu. Aga ma tahan väga selgelt öelda, et kõige tähtsam on, et me suudame hoida ühtsust ja rääkida sellest, mis töötab. Keskendume siin sellele, et anda vahendid, et Ukraina saaks ennast kaitsta," ütles Scholz.

Isegi kui täismahus võib Ukrainal olla raske võiduplaanile toetust saada, siis üldiselt võeti Ukraina muret kuulda.

"Samamoodi asja lihtsalt edasi lükates ei tule vajalikku murrangut. Zelenski võiduplaani üdi ja olemus, mida ta ka tutvustas, on jõuda paremasse positsiooni mistahes tulevaste sammude jaoks. See on möödapääsmatu," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.

Lisaks on Euroopa riigijuhtide tähelepanu migratsioonil. Paljud jälgivad huviga Itaalia näidet, kus hakati suunama migrante Albaaniasse. Järjest enam riike soovivad ka võimalust ebaseaduslikult saabunud migrante koduriiki tagasi saata. Idapoolsed liikmesriigid on seevastu mures Vene hübriidrünnakute pärast.

"Selline vaimne hoiak on, et Euroopal on aeg vaadata oma rändereeglid üle selle pilguga, et need reeglid, mis on tehtud heatahtlikult nende olukordade jaoks, kus inimesed kliima, konfliktide eest või mingitel muudel põhjustel liiguvad, ei päde nendes olukordades, kus tegemist on kriminaalse tegevusega või riikide teadliku ränderünde tegevusega," lausus Michal.