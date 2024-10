Tallinna lasteaiad otsivad õpetajaid tikutulega

Eestikeelsele haridusele ülemineku käigus jäi Tallinn ilma sadakonnast keeleoskuseta lasteaiaõpetajast ja linn on pidanud mitmetes lasteaedades õpetajate arvu rühmas vähendama. Samas on õpetajaid puudu ka eesti lasteaedades ja linna värvatud karjääripöörajad ei saa alati tööga hakkama.

"Me olime sunnitud enamuses üleminekulasteaedades minema üle süsteemile 1+2: üks õpetaja ja kaks abitöötajat. Nii saavutas Tallinn selle, et meil oli 1. septembriks igas rühmas vähemalt üks C1-keeletasemega või eesti emakeelega õpetaja," ütles Tallinna hariduselu eest vastutav abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200).

"Kui me oleksime jäänud senise süsteemi – kaks õpetajat pluss üks abi –, siis meil oleks olnud sadakond õpetajat puudu õppeaasta alguses. See ei olnud realistlik," lisas Jašin.

Koolieelse lasteasutuse seadus lubab süsteemi, kus on üks õpetaja ja kaks abi ning Jašini sõnul kasutavad seda ka mõned teised Eesti omavalitsused. Eeskätt selleks, et raha kokku hoida, sest lasteaia abiõpetajal on madalam palk kui õpetajal. (Võrdluseks kui õpetaja palk Tallinnas on 1820 euro ringis, siis abiõpetajale makstakse enne maksude mahaarvamist ligikaudu 1100 eurot.)

Eesti lasteaedasid süsteemimuutus eriti ei puudutada ja üleminekulasteaedades on süsteem ajutine, rõhutas Jašin.

"Meie eesmärk on ikkagi viia abiõpetajad keeletasemele C1 või siis leida uued kolleegid, ja tuua struktuur tagasi kahe õpetaja ja ühe abiõpetaja süsteemi peale," sõnas Jašin.

Abilinnapea ütles ka, et lasteaedades on olukord parem kui koolides: kui koolides on kvalifikatsioonita õpetajate osakaal juba 22 protsenti, siis lasteaedades on see protsent 15.

Eelmise nädala lõpu seisuga oli Tallinna 125 munitsipaallasteaias aktiivseid tööpakkumisi 45.

Iganädalane personaliotsingu statistika näitab, et enim otsitakse lasteaedadesse logopeede, kuid näiteks CV Online'ist leiab ka kümmekond lasteaiaõpetaja tööpakkumist.

Kvalifitseeritud õpetaja leidmine keeruline

Õpetajat otsib CV Online'i kaudu ka Tallinna Kadaka lasteaed. Direktor Maili Vaarpuu ütleb, et neile on sooviavaldusi juba laekunud, kuid lisab, et õpetajapuuduse põhjus on see, et peale eestikeelsele õppele üleminekut on Tallinnas õpetajaid korraga ja suurel hulgal puudu.

Õpetajate puudust ette aimates üritas Tallinn lasteaedu ja koole küll aidata ja kutsus suvel inimesi avalike kuulutustega karjääripöörajaks – inimesel võis olla kõrgharidus mõnes teises valdkonnas, kuid kui neil polnud lasteaiaõpetaja kompetentse, siis nad said selle töö käigus omandada.

"Koos Tallinna ja Tartu Ülikooli, Tallinna Õpetajate Maja, MTÜ ASÕP (Asendusõpetajad) ja teiste partneritega aitame sul jõuda kutse omandamiseni, kui oled tööle asunud," teatas linn reklaamis.

Vaarpuu hinnangul osutus kampaania väga edukaks ja karjääripöörajaid tuli, kuid kahjuks olid nende ootused üks asi ja töö lastega teine.

"Töötada tuleb ikkagi küllaltki suurte laste hulkadega, see pole üks ühele töö lapsega. Samuti on laste õpetamise tase kindlaks määratud, nad tuleb kooliks ette valmistada, see tähendab, et karjääripööraja peab õppima neid õpetama," rääkis Vaarpuu.

"Need õpetajad üsna varsti lahkusid – see on reaalsus ja ka põhjus, miks mina praegu õpetajat otsin," sõnas Vaarpuu.

Vaarpuu ütles, et noorte kõrgharitud lasteaiaõpetajate pealekasvuga tegelikult probleeme ei ole, kuid just ajastus on tekitanud õpetajate kriisi.

"Praegu läheb õpetajaid vaja lihtsalt kiiresti ja korraga palju – kõrgkoolid ei täida seda nõudmist ära. Noored kenad inimesed on olemas, aga neil läheb veel paar aastat aega, enne kui nad tööle jõuavad," sõnas Vaarpuu.

"Mitte ainult meie ei otsi, vaid kõik otsivad," ütles ka Linnamäe lasteaia direktor Valeria Erm. Linnamäe lasteaed on samuti üleminekulasteaed.

Üleminekulasteaed Seli lasteaed on lasteaiaõpetaja leidnud, nüüd otsitakse õpetajat tasandusrühma.

"Selles rühmas käivad erivajadusega lapsed ja selle õpetajale on suuremad kvalifikatsiooninõuded," ütles Seli lasteaia direktori kohusetäitja Imbi Raasuke.

Raasukese sõnul pole tegelikult kerge kohe leida ka tavalist rühmaõpetajat, kes kõikidele nõuetele vastaks, vaid on võimalik võtta bakalaureusekraadiga inimene, keda töö käigus välja õpetada – ehk juba mainitud karjääripööraja.

Erinevalt Kadaka lasteaia direktorist on Raasukesel karjääripöörajatega head kogemused. "Need, kes meile on tulnud, saavad hästi hakkama," sõnas ta.

Praegu abiõpetaja rollis endised õpetajad käivad Raasukese sõnul keelekursustel, et teha ära C1-eksam. "Kui see saab tehtud, saavad nad õpetajaks tagasi," sõnas Raasuke.