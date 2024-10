Trump süüdistas Zelenskit sõja puhkemises

USA presidendikandidaat Trump ütles neljapäeval taskuhäälingus "PBD Podcast", et Zelenski poleks tohtinud lasta sõjal puhkeda.

"Ma arvan, et Zelenski on üks maailma parimaid müügimehi. Igakord kui ta küsib, anname talle 100 miljardit dollarit. Kes veel oleks ajaloos sellist raha saanud? Seda pole varem olnud," rääkis Trump.

"See ei tähenda, et ma ei tahaks teda aidata, sest tunnen nendele inimeste väga kaasa," lisas ta. "Kuid ta poleks tohtinud kunagi lasta sellel sõjal alata. Sõda on kaotaja."

Trump blames President Zelensky for Putin's invasion of Ukraine: "He should never have let that war start."



What a despicable Traitor.

pic.twitter.com/lAz8rC7ltj — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 17, 2024

Vabariiklasest endine president Trump on Zelenskit kampaania ajal sageli kritiseerinud, nimetades Ukraina presidenti korduvalt "maailma suurimaks müügimeheks", kuna ta on pärast sõja puhkemist 2022. aastal palunud ja saanud miljardeid dollareid USA sõjalist abi.

Trump on heitnud Zelenskile ette, et ta ei püüdnud Moskvaga rahu sõlmida.

Samuti on Trump vihjanud, et Ukraina peab võib-olla loovutama osa oma maast Venemaale, et sõlmida rahuleping. Kiiev peab aga maa-alade loovutamist vastuvõetamatuks.

24. veebruaril aastal 2022 alustas Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu.