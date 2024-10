Tallinna ringtee meelitab ümbruse valdadesse tootmisettevõtteid

Paulig avas kolmapäeval Sauel uue tootmisiliini, kus hakatakse valmistama kastmeid. 10 miljonit eurot maksnud investeeringuga loodi ettevõttesse juurde kümmekond töökohta.

Pauligi tegevjuhi Rolf Ladau sõnul on Eesti ettevõtte jaoks endiselt atraktiivne investeerimiskeskkond.

"Siin on meie turud, kus on meie tarbijad. Siin on piisavalt ruumi, kuhu tootmisliin tuua. Ja meil on suurepärane meeskond. Need on peamised põhjused, miks me tahame siin, Eestis mahtu ja võimekust kasvatada," selgitas ta.

Saue vallavanem Andres Laisk ütles, et varem valda kanda kinnitanud ettevõtted laiendavad meeleldi oma tootmist. Uute investoritega on keerulisem, eriti kui soovitakse neid tuua Tallinna ringteest kaugemale.

"Meil on täna küll selline etapp, kus meil avatakse erinevates eeslinnalistes piirkondades logistika-, tootmisehooneid. Selle üle on hea meel, et piirkonnas arenevad väärtuslikud ettevõtted, kes loovad, kes ekspordivad, loovad kallemaid töökohti, saavad kõrgemat palka. See on võib-olla see suund, mida me siin, Saue vallas oleme taga otsinud," rääkis Laisk.

Kiili abivallavanema Priit Põldmäe sõnul on Kiili vald praegu üldse kõige kiiremini arenev ärikeskkond. Näiteks on Kiilis töökohti rohkem kui vallas elanikke.

Tuiksooneks piirkonna valdadele on Tallinna ringtee.

"Kui me ringtee ääres vaatame, siis tegelikult on seal kaks arengukeskust. Ühelt poolt IKEA, mis meile, Kiilile Rae valla poolt sellise kingitusena tuli, on märgiliselt hakanud ettevõtlust juurde tooma. /.../ Seal on juba tekkinud mitmeid väikeseid stock-office'id (kontor-laod) ja mitmed sellised ettevõtted on sinna tee leidnud. Kohe-kohe hakkab ehitama ilmselt Schenker, mis on Eesti üks suurimad logistikakeskusi, ja seal on veel planeerimas mitmed sellised logistikakeskused oma asukohti," loetles Põldmäe.

Valla teiseks ärikeskuseks on kujunemas Luige alevik.

Regionaal- ja põllumajandusministeerumi andmetel lähevad investeeringud endiselt valdavalt Harjumaale ja Tartusse.

"Tallinnas ja Harjumaal ja võib-olla ka Tartu ümber tehtud kogulisandväärtuses see on pigem stabiilne, me siin väga suuri muutusi tegelikult ei näe. /.../ Nüüd me kohalike omavalitsustega arutame kindlasti ka neid võimalusi, millised tööriistad peaksid neil olema selleks, et enda piirkonda neid investeeringuid ka rohkem meelitada," ütles ministeeriumi asekantsler Tõnis Tänav.