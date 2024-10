Iisrael lükkas USA luurelekke tõttu vastulöögi andmise edasi

Hiljuti ründas Iraan Iisraeli ligi 200 ballistilise raketiga ning Iisrael kavatseb nüüd islamiriigile rünnaku eest kätte maksta.

Hiljuti aga lekkisid USA luureandmed Iisraeli plaanidest Iraani vastu. Ülisalajane dokument lekitati eelmisel reedel Iraani-meelses Telegrami kanalis. Väidetavalt on tegemist USA hinnanguga, mis kirjeldab Iisraeli vastulööki. Hinnang põhineb satelliidipiltidel ja muul luureandmetel.

Iisrael muretseb nüüd, et leke võib aidata Iraani ja ajaleht The Times kirjutab, et Iisrael pidi seetõttu välja töötama alternatiivse plaani. USA luureandmete leket uurib nüüd Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

"Ameerika dokumentide lekkimine lükkas rünnaku edasi, kuna oli vaja muuta teatud strateegiaid. Kättemaks tuleb, kuid see on võtnud kauem aega, kui see pidi võtma," ütles üks asjaga kursis olev luureallikas.

Lekkes pole välja toodud sihtmärke, mille vastu võib Iisrael löögi anda. USA on varem hoiatanud Iisraeli, et riik ei ründaks Iraani tuumarajatisi ega naftataristut. Iisrael on varem ka kinnitanud, et ei ründa Iraani nafta- ja tuumarajatisi.

Nädal pärast leket sõitis Lähis-Ida piirkonda ka USA välisminister Antony Blinken. USA välisminister kutsus ka Iisraeli ja Hamasi üles kokkuleppele jõudma. Neljapäeval teatas Iisraeli peaministribüroo, et riik saadab Mossadi juhi Dohasse taasalustama läbirääkimisi Gaza pantvangileppe üle.

Iisrael jätkab veel ka sõjalist tegevust Iraani rahastatud Hezbollah' vastu. Iisraeli teatel takistatakse õhurünnakutega Süüriast Liibanoni Hezbollah'le relvade toimetamist.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel on kuu aega kestnud Iisraeli ja Hezbollah' sõjas surma saanud üle 1500 inimese. Ligi miljon inimest on pidanud kodust lahkuma.