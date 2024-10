Raadiojaama Vabadus ajakirjanike uurimine näitas, et Venemaa kasutab Ukraina sõjas vangimõistetud Kesk-Aasia rändtöölisi.

24-aastane Kõrgõzstanist pärit rändtööline Eleman (nimi muudetud) läks 2023. aastal vanglast Vene sõjaväkke lubaduse peale pääseda pärast pooleaastast Ukrainas sõdimist tingimisi vanglast, saada kopsaka tasu ja Venemaa kodakondsuse.

Narkomüügi eest vangis istunu saadeti pärast mõnepäevast koolitust rindele, ütles tema perekond. Eleman sunniti haavatasaamisest hoolimata lahinguväljale jääma ka pärast lepingu lõppemist, ütles tema isa Anarkul raadiojaamale Vabadus.

"Mu poeg veetis mitu päeva teadvusetult haiglas. Paranemise järel saadeti ta sõtta tagasi, kuigi ta pea ja käed olid veel sidemetes," rääkis Anarkul.

"Selleks, et sind lahingutsooni tagasi saadetaks, piisab, et oled elus ja oskad tulistada," ütles ta.

Eleman vabastati sõjaväest käesoleva aasta algul pärast seda, kui ta sai veelgi raskemaid vigastusi, mis muutsid ta invaliidiks, ütles Anarkul, kes elab Kõrgõzstanis Ošis.

Eleman on üks tuhandetest kinnipeetavatest Venemaal, kes värvati Ukraina sõtta osana Moskva püüdest oma kahanevat väge täiendada, vältides samas järjekordset ebapopulaarset mobilisatsiooni.

Inimõiguslaste sõnul on kaitseministeerium laiendanud vangide värbamist sedavõrd, et Venemaal tühjendati ja suleti kümneid paranduskolooniaid.

Kodanikuõiguste organisatsiooni Russ Sidjaštšaja ('Kinniistuv Venemaa') direktor Olga Romanova ütleb, et ainuüksi tänavu suleti 53 vanglat.

Samuti on ministeerium muutnud värbamiskeskusteks eelvangistusasutused ja migrantide kinnipidamiskeskused, kus hoitakse sadu peamiselt Kesk-Aasia riikidest pärit rändtöölisi.

Vangide, nende sugulaste ja inimõigusrühmituste teated viitavad, et Vene ametnikud on vangide sõjaväeteenistusse astuma sundimiseks muutnud vanglatingimused talumatult karmiks ja ebainimlikuks.

"Nad hoiavad sind külmas kambris, magad põrandal, all padi, püüdes sooja hoida kuuma veega täidetud plastpudelitega," kirjeldas üks Kõrgõzstani vang oma vanglaelu.

Need kattuvad hulga Venemaa vanglates istuva Kõrgõzstani, Usbekistani ja Tadžikistani vangi teadetega. Samuti on andmeid ränga peksu ja psühholoogilise väärkohtlemise kohta, et sundida inimesi sõtta minema.

Teise Sverdlovski oblastis vangis istuva kirgiisi isa ütles, et tema poja sõnutsi vangid "pidid pärast seda, kui olid olnud päevade kaupa kartsas ilma toidu ja veeta, oma uriini jooma".

"Mõni vang, kes on seal seitse või kaheksa aastat olnud, ütleb, et nad ei ole varem midagi sellist kogenud," ütleb Gulnara Zakirova, kelle poeg Erlan hukkus Ukrainas sõjas 2023. aastal.

Pärast sõjaväkke värbamist koheldakse süüdimõistetuid kui kahuriliha, kelle eluga ei arvestata, ütles mitu endist kinnipeetavat ja nende sugulased raadiojaamale Vabadus.

Nad ütlesid, et süüdimõistetud paisatakse rindejoonele sageli pärast mõnepäevast sõjalist väljaõpet.

"Nad suruvad meid tulejoonele. Nad paigutavad meid kõige ohtlikumatesse lahingutsoonidesse. Nad ei kogu isegi hukkunud vangide surnukehi," ütles 24-aastane Kõrgõzstani vang Azamat (nimi muudetud).

Azamat ütles oktoobri alguses telefoni teel raadiojaamale Vabadus, et ravib Venemaa okupeeritud Luhanski oblasti haiglas kuulihaavu. Raviandmete kohaselt sai Azamat kahe kuu jooksul haavata juba teist korda.

"Esimene kord saatsid nad mind lahinguväljale tagasi, kuigi ma ei olnud veel täielikult paranenud. Seekord sattusin haiglasse killuhaavadega seljas. Kaks päeva tagasi tehti operatsioon, kuid arstid tahavad mind uuesti sõtta saata," ütles ta.

"Kedagi ei lasta siit koju," lisas Azamat.

Raadiojaam Vabadus ei ole sestsaati suutnud Azamatiga ühendust võtta, kuid tema õde, kes on rändtööline Venemaal, ütles, et ta saadeti sõjaväeossa tagasi. "Ta ütles, et kui ta keeldub minemast, lastakse ta maha," ütles naine.

Veel kümned inimesed väidavad, et Ukrainas sõdivad süüdimõistetuid sunnitakse pärast lepingu lõppemist laskma end uuesti värvata.

Kõrgõzstani teatel viibib Venemaa vanglates umbes poolteist tuhat Kõrgõzstani kodanikku, kellest enamikku süüdistatakse uimastikaubanduses.

Tadžikistani vangide ja kinnipeetavate arvu Venemaal hinnati enne sissetungi Ukrainasse umbes kümnele tuhandele.